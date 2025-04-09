中原按揭：3月新批按保量升2.5% 樓市交投活躍料次季按保貸款量增加

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券有限公司最新公佈的統計數字，今年3月新批按揭保險宗數按月微增2.5%至1,355宗，數字雖連升三個月，並創過去四個月新高，但連續兩季每月處於低於1,400宗的相若水平；而新批按保金額按月回落5.9%至66億元，創過去六個月新低。

同時，新取用按保宗數降至515宗，按月減少2.3%；貸款額下跌4.7%至26億元，分別創過去四個月及兩個月新低；數字主要反映新財案公布前，尤其是去年底至今年初樓市交投一度回軟情況。