中原按揭：3月新批按保量升2.5% 樓市交投活躍料次季按保貸款量增加

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券有限公司最新公佈的統計數字，今年3月新批按揭保險宗數按月微增2.5%至1,355宗，數字雖連升三個月，並創過去四個月新高，但連續兩季每月處於低於1,400宗的相若水平；而新批按保金額按月回落5.9%至66億元，創過去六個月新低。
同時，新取用按保宗數降至515宗，按月減少2.3%；貸款額下跌4.7%至26億元，分別創過去四個月及兩個月新低；數字主要反映新財案公布前，尤其是去年底至今年初樓市交投一度回軟情況。
今年首季新取用按保量按季升5.4%
綜合數據顯示，2025年首季新取用按保宗數錄得1,559宗，按季上升5.4%，但較去年同期下降13.2%，金額達79億元(按季升6.1%，較去年同期減16.9%)。王美鳳表示，首季新取用按保貸款量按季回升，主要是基於去年第四季的樓市表現優於第三季，新批按保方面，宗數為3,958宗(較去年同期減32.1%，較去年第四季減1.1%)，金額204億元(較去年同期減31.5%，較去年第四季減3.7%)。
王美鳳指出，展望第二季，受惠於新財案公布印花稅優惠，連帶市場利好因素推動樓市氣氛回暖，3月份樓市顯著反彈，一二手交投均錄得明顯增幅，整體成交量增加約達五成，預期將於第二季按揭數字逐步反映，按保貸款量亦有望上升。
按保使用率降至14.4% 再創逾5年新低
王美鳳補充，自2023年7月政府放寬1,500萬元以下物業按揭成數至七成，並於去年全面恢復七成按揭政策後，置業人士以低至三成首期上會的需求增加，對高成數按揭保險的依賴顯著下降。根據最新統計，2月新取用按保宗數佔住宅按揭比例進一步回落至14.4%，創自2019年11月(11.6%)以來63個月新低(約5年3個月)，較2023年7月前逾30%的使用率大幅回落。這顯示放寬按揭政策有效協助置業人士通過銀行七成按揭上會，減少高成數按保需求，有助樓市穩健發展。