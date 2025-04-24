中原按揭：3月轉按登記連升四個月創10個月新高 按年仍跌53.2%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據，今年3月份銀行轉按登記共錄585宗，按月再升6.8%，數字連升四個月，創10個月新高，但仍屬較低水平。今年首季累計錄得1,673宗轉按登記，按季增加24%，但較去年同期3,578宗減少53.2%，中銀香港(2388)以轉按市佔率24%排名保持第一。
王美鳳指出，去年10月中樓按全放寬後，季內不少物業估值有所回升，加上銀行相繼增加轉按優惠，去年底轉按申請量已從低位回升，推動最近接連四個月轉按登記量逐步回升；但現時轉按登記量對比過往按月一般逾千宗仍屬低水平。首季樓市回穩，物業單位估值回穩向升的比例增加，銀行樓按取態亦正面積極，預期第二季轉按登記數字平穩。
中銀單月四連冠 恒生增幅最大市佔增3.4%
數據指出，今年3月份銀行轉按登記共錄585宗，按月上升6.8%；首四位轉按市佔率達62.4%，按月下降1.1個百分點。中銀香港轉按市佔率按月升0.8個百分點至23.8%(139宗)，連續四個月高踞榜首。滙豐銀行轉按市佔率按月減0.3個百分點至16.9%(99宗)，排名第二。恒生銀行(011)轉按市佔按月增3.4個百分點至12.3% (72宗)，單月升幅最大，排名升一級至第三。工銀亞洲轉按市佔按月減5個百分點至9.4% (55宗)，排名跌一級第四。
今年3月份轉按登記市佔率第五至第十位依次排序為：渣打銀行(市佔率6.5%，按月減1.9個百分點，排名維持第五)、東亞銀行(023)(市佔率5.3%，按月增1.8個百分點，排名升兩級至第六)、上海商業銀行(市佔率3.8%，按月減少0.2個百分點，排名維持第七)、信銀國際(市佔率3.2%，按月減少1個百分點，排名跌兩級至第八)、交通銀行(香港) (市佔率3.1%，按月增1.1個百分點，排名升三級至第九)、大新銀行(2356)(市佔率2.7%，按月增0.5個百分點，排名維持第十) 。
首季市佔中銀第一 渣打大新打入十大
今年首季累計錄得1,673宗轉按登記，較去年同期3,578宗減少53.2%，中銀香港首季轉按市佔24%，登記量402宗，按年減少68.7%，排名維持第一；滙豐銀行轉按市佔率16.5%，升一級排第二，登記量按年減少46.5%。恒生銀行緊隨其後，升兩級排第三，轉按市佔率10.3%，登記量173宗按年減少32.9%。工銀亞洲轉按市佔率10.3%，登記量172宗，按年下降46.4%，以1宗之差排名第四。
變化最大的有，渣打銀行首季排名升六級排第五，按年大增4.6倍，市佔率9.4%；以及大新銀行按年市佔率增2.9倍，市佔率3%，大升七級進佔第九位。