中原按揭：3月轉按登記連升四個月創10個月新高 按年仍跌53.2%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據，今年3月份銀行轉按登記共錄585宗，按月再升6.8%，數字連升四個月，創10個月新高，但仍屬較低水平。今年首季累計錄得1,673宗轉按登記，按季增加24%，但較去年同期3,578宗減少53.2%，中銀香港(2388)以轉按市佔率24%排名保持第一。

王美鳳指出，去年10月中樓按全放寬後，季內不少物業估值有所回升，加上銀行相繼增加轉按優惠，去年底轉按申請量已從低位回升，推動最近接連四個月轉按登記量逐步回升；但現時轉按登記量對比過往按月一般逾千宗仍屬低水平。首季樓市回穩，物業單位估值回穩向升的比例增加，銀行樓按取態亦正面積極，預期第二季轉按登記數字平穩。