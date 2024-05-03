中原按揭：4月交投回軟但仍具動力 樓花按揭大增逾1倍｜樓市數據

王美鳳指出，政府在2月底落實為樓市撤辣，提振市場信心令樓市重拾動力，頓時釋放來自多方面的購買力，推動3月份樓市一二手交投俱顯著彈升，緊接4月份樓市回氣令交投量有所回軟，但仍屬暢往水平，樓市回復呈現具動力流轉量，期間同步帶動按揭申請量反彈，預期5月起按揭登記數字可開始逐步反映撤辣後市況並出現顯著升勢，故預期第2季按揭登記量出現明顯增幅。

中銀香港巿現樓按揭市佔 9 連冠

王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2024年4月份現樓按揭錄3,993宗登記，對比3月3,984宗增加0.2%，撇除啟鑽苑入伙上會登記(3月1,227宗，4月537宗)後，登記量由2,757宗增至3,456宗，按月增幅更高達25.4%，首四位銀行巿佔率按月回落4.9個百分點78.2%，變化主要因為大部份銀行在2月份削減按揭優惠，客戶料流向較多優惠銀行。4月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少2.8個百分點至佔38.7%，保持連續9個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加1.8個百分點至佔20.6%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率減少4.2個百分點至佔13.5%，維持第3名；跟隨其後的東亞銀行巿佔按月增加0.9個百分點至5.4%，排名升一級至第4。

數據顯示，2024年4月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀(亞洲)(市佔率4.5%，減0.6個百分點，排名跌一級至第5)、招商永隆(市佔率3.3%，增1.9個百分點，排名升一級至第6)，渣打銀行(市佔率2.7%，增1.7個百分點，排名升3位至第7) 、花旗銀行 (市佔率2.2%，增0.2個百分點，排名跌兩級至第8)，交通銀行(市佔率1.9%，增0.5個百分點，排名跌兩位至第9)及信銀(國際)(市佔率0.9%，跌0.3個百分點，排名跌一級至第10)。