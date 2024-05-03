中原按揭：4月交投回軟但仍具動力 樓花按揭大增逾1倍｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2024年4月份現樓按揭錄3,993宗登記，與3月份3,984宗水平相若，微增0.2%；受個別新盤上會帶動，4月樓花按揭登記增加101.2%至169宗。至於按揭巿佔率方面，4月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持9連冠，滙豐銀行於樓花按揭巿場超越中銀香港重登巿佔第一位。
王美鳳指出，政府在2月底落實為樓市撤辣，提振市場信心令樓市重拾動力，頓時釋放來自多方面的購買力，推動3月份樓市一二手交投俱顯著彈升，緊接4月份樓市回氣令交投量有所回軟，但仍屬暢往水平，樓市回復呈現具動力流轉量，期間同步帶動按揭申請量反彈，預期5月起按揭登記數字可開始逐步反映撤辣後市況並出現顯著升勢，故預期第2季按揭登記量出現明顯增幅。
中銀香港巿現樓按揭市佔9連冠
王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2024年4月份現樓按揭錄3,993宗登記，對比3月3,984宗增加0.2%，撇除啟鑽苑入伙上會登記(3月1,227宗，4月537宗)後，登記量由2,757宗增至3,456宗，按月增幅更高達25.4%，首四位銀行巿佔率按月回落4.9個百分點78.2%，變化主要因為大部份銀行在2月份削減按揭優惠，客戶料流向較多優惠銀行。4月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少2.8個百分點至佔38.7%，保持連續9個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加1.8個百分點至佔20.6%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率減少4.2個百分點至佔13.5%，維持第3名；跟隨其後的東亞銀行巿佔按月增加0.9個百分點至5.4%，排名升一級至第4。
數據顯示，2024年4月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀(亞洲)(市佔率4.5%，減0.6個百分點，排名跌一級至第5)、招商永隆(市佔率3.3%，增1.9個百分點，排名升一級至第6)，渣打銀行(市佔率2.7%，增1.7個百分點，排名升3位至第7) 、花旗銀行 (市佔率2.2%，增0.2個百分點，排名跌兩級至第8)，交通銀行(市佔率1.9%，增0.5個百分點，排名跌兩位至第9)及信銀(國際)(市佔率0.9%，跌0.3個百分點，排名跌一級至第10)。
樓花按揭滙豐重返冠軍
中原按揭研究部資料指出，4月份樓花按揭登記169宗，較3月份84宗增加101.2%。4月份滙豐銀行樓花按揭按月增加8.1個百分點至36.7%，反超越中銀香港進佔榜首位置，同月中銀香港巿佔率按月減少10.8個百分點至21.3%，排名降一級至第2，恒生銀行巿佔率按月大減12個百分點至11.8%，排名維持第3。東亞銀行排名升一級至第4，巿佔率按月增5.3個百分點至8.9%。工銀(亞洲)巿佔率5.9%，按月増1.1個百分點，排名跌一級至第5。(詳見表八)。
受撤辣前疲弱樓巿影響，今年首4個月現樓及按花按揭登記數字均差強人意。數據顯示，今年首四個月現樓按揭登記量按年大幅減少34.4%至15,323宗，中銀香港累積承辦5,887宗現樓按揭登記，以38.4%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首四個月錄得430宗登記，按年增加13.8%，滙豐銀行以152宗樓花按揭登記巿佔35.3%暫排名第一。