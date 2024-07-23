中原按揭：6月資助房屋按揭登記回升14% 上半年居二成交創20年新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，今年6月份共錄631宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較5月份552宗，按月回升14.3%，升幅主要因為驥華苑等新居屋提早開始上會程序。中銀香港於6月份以市佔率51.8%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續11個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。
受惠撤辣後樓巿交投一度暢旺，以及居屋按揭保證期延長等優化措施帶動，居二成交量亦出現增長，房委會數字顯示，今年上半年居二成交較去年同期增加兩成至26,86宗，創自2002年有紀錄以來20年新高，隨著3月份正式推行資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，促進了居屋交投及流轉，4月居二成交數字一度按月大增7成至850宗，惟受樓巿氣氛影響，5月起數字連跌兩個月，6月份居二成交進一步回落34%至369宗。
上半年資助房屋按揭登記按年少六成
中原按揭研究部資料顯示，6月份資助房屋按揭登記中，首五位排名維持不變，首十大銀行市佔率佔98.7%，按月減0.6個百分點。中銀香港於6月份錄得327宗資助房屋按揭登記，巿佔率按月減0.2個百分點至51.8%，連續11個月蟬聯資助房屋按揭冠軍；滙豐銀行期內錄得179宗資助房屋按揭登記，按月市佔率增5.2個百分點至28.4%，單月升幅最大，排名第二；恒生銀行同期有68宗資助房屋按揭登記，市佔率減2.1個百分點至10.8%，排名第三；工銀亞洲期內錄得17宗資助房屋按揭登記，按月市佔率減0.6個百分點至2.7%，排名第四。
中原按揭研究部資料顯示，2024年上半年承辦4,706宗資助房屋按揭登記，較2023年同期的12,363宗減少61.9%。其中中銀香港佔2,470宗登記，按年減49.4%，巿佔率達52.5%，排名奪冠；恒生銀行期內有1,020宗登記，按年減73.1%，市佔率21.7%，位列第二；滙豐銀行同期有909宗房屋按揭登記，排第三，按年減70.8%，巿佔率19.3%；工銀亞洲排第四，同期錄得99宗登記，按年升8.8%，市佔率2.1%；東亞銀行有80宗房屋按揭登記，按年減31%，巿佔率1.7%，排第五。