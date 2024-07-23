中原按揭：6月資助房屋按揭登記回升14% 上半年居二成交創20年新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，今年6月份共錄631宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較5月份552宗，按月回升14.3%，升幅主要因為驥華苑等新居屋提早開始上會程序。中銀香港於6月份以市佔率51.8%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續11個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。

受惠撤辣後樓巿交投一度暢旺，以及居屋按揭保證期延長等優化措施帶動，居二成交量亦出現增長，房委會數字顯示，今年上半年居二成交較去年同期增加兩成至26,86宗，創自2002年有紀錄以來20年新高，隨著3月份正式推行資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，促進了居屋交投及流轉，4月居二成交數字一度按月大增7成至850宗，惟受樓巿氣氛影響，5月起數字連跌兩個月，6月份居二成交進一步回落34%至369宗。