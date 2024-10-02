中原按揭：9月樓花按揭登記升逾1倍 創3個月新高｜樓市數據

受5月起樓市回軟影響，自8月起按揭登記量回落，中原按揭研究部資料顯示，2024年9月份現樓按揭錄3,615宗登記，與8月份4,551宗比減少21%，創過去四個月新低，受全新大型樓盤上會帶動，9月樓花按揭登記回升108%至551宗，創過去三個月新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，至於按揭巿佔率方面，9月份滙豐銀行蟬聯現樓按揭巿佔率冠軍，且於樓花按揭巿場六連冠，連續三個月同時囊括現樓、樓花按揭巿佔率第一。滙豐銀行最近推出全新低息定按計劃，定息率具吸引力可享預先減息作用，並為市場增添樓按選擇，相信有助鞏固其按揭巿場份額。
減息推動明年樓按數字回升
按季度計，2024年第三季錄13,907宗現樓按揭登記及1,331宗樓花按揭登記，分別出現按季15.1%及8.8%增幅，主要是因為樓市撤辣後3至4月份樓市轉旺成交增加，有關成交完成交易及上會程序後，帶動第三季按揭登記數字增加，由於第三季本港樓巿交投量回落，預期第四季按揭登記數字轉為下跌。
王美鳳預期，9月中美國落實大手減息半厘，本港銀行亦提早啟動減息周期，減息步伐快於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間縮短，多個利好因素在市場增加料可增加買家入市信心；而在租金續升、供樓利息趨降的形勢下，轉租為買的人將會增多，推動樓市逐步回暖向好，料可帶動明年首季樓按登記量回升。
9月現樓按揭四大銀行巿佔跌1.4個百分點
中原按揭研究部資料顯示，2024年9月份現樓按揭錄3,615宗登記，與8月份4,551宗減少21%，主因是5月份起交投減少。首四位銀行巿佔率按月跌1.4個百分點至佔70.3%。9月份滙豐銀行現樓按揭巿佔率按月跌1個百分點至佔32.1%，連續三個月成為現樓按揭冠軍；而中銀香港單月巿佔率減少0.2個百分點至佔20.9%，排名維持第2；排名維持第3的恒生銀行巿佔按月跌0.9個百分點至11%。工銀亞洲單月巿佔率增加1個百分點至佔6.3%，單月升幅最大，排名升一級至第4名。
數據顯示，2024年9月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：東亞銀行 (市佔率5.2%，跌0.4個百分點，排名跌一級至第5)、花旗銀行(市佔率3.9%，增0.8個百分點，排名維持第6)、創興銀行(市佔率2.6%，增0.5個百分點，排名升一級至第7) 、交通銀行(香港)(市佔率2.0%，無變化，排名升一級至第8)，渣打銀行(市佔率1.7%，跌1.1個百分點，排名跌兩位至第9)及信銀國際(市佔率1.7%，增0.3個百分點，排名升三級至第10)。
9月份樓花按揭滙豐巿佔達39%六連冠
中原按揭研究部資料指出，9月份樓花按揭登記551宗，較8月份265宗增加108%，大部分來自朗賢峰2B期(153宗)及Seasons Place (103宗)。9月份滙豐銀行樓花按揭按月增加1.4個百分點至38.8%，連續六個月佔榜首位置，同月工銀亞洲巿佔率按月增3.2個百分點至13.4%，排名升兩級至第二，中銀香港巿佔率按月跌2.4個百分點至12.7%，排名跌一級至第3。第4名是東亞銀行巿佔率10.7%，按月減少0.6個百分點，排名跌一級。恒生銀行巿佔率按月跌2.5個百分點至5.8%，排名維持第5。