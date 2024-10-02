中原按揭：9月樓花按揭登記升逾1倍 創3個月新高｜樓市數據

受5月起樓市回軟影響，自8月起按揭登記量回落，中原按揭研究部資料顯示，2024年9月份現樓按揭錄3,615宗登記，與8月份4,551宗比減少21%，創過去四個月新低，受全新大型樓盤上會帶動，9月樓花按揭登記回升108%至551宗，創過去三個月新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，至於按揭巿佔率方面，9月份滙豐銀行蟬聯現樓按揭巿佔率冠軍，且於樓花按揭巿場六連冠，連續三個月同時囊括現樓、樓花按揭巿佔率第一。滙豐銀行最近推出全新低息定按計劃，定息率具吸引力可享預先減息作用，並為市場增添樓按選擇，相信有助鞏固其按揭巿場份額。

減息推動明年樓按數字回升

按季度計，2024年第三季錄13,907宗現樓按揭登記及1,331宗樓花按揭登記，分別出現按季15.1%及8.8%增幅，主要是因為樓市撤辣後3至4月份樓市轉旺成交增加，有關成交完成交易及上會程序後，帶動第三季按揭登記數字增加，由於第三季本港樓巿交投量回落，預期第四季按揭登記數字轉為下跌。

王美鳳預期，9月中美國落實大手減息半厘，本港銀行亦提早啟動減息周期，減息步伐快於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間縮短，多個利好因素在市場增加料可增加買家入市信心；而在租金續升、供樓利息趨降的形勢下，轉租為買的人將會增多，推動樓市逐步回暖向好，料可帶動明年首季樓按登記量回升。