中原按揭：9月轉按登記量按月升10.2% 創18個月新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部數據，2025年9月銀行轉按登記共錄得667宗，按月上升10.2%，連續四個月錄得增幅，是自2024年4月以來的18個月新高；轉按回升主因是近月樓價回升帶動不少單位的物業估值上揚，加上按息下跌，釋放了部分業主的轉按與套現需求。
首九個月轉按登記按年回落23%
王美鳳指出，儘管近月轉按數字回升，但綜合轉按市場今年表現，今年首九個月的每月轉按登記宗數均徘徊500至600多宗水平，介乎513宗至667宗，累計轉按登記為5,186宗，表現相比2024年同期回落23.3%，可見轉按市場對比近年活躍時期平均按月達千多宗以上，仍屬偏低水平。有關數字反映今年轉按市道仍未回復活躍，事實上，2023年銀行曾上調按揭計劃之息率，而早於這時期的業主現有供樓利息或低於現時市埸按息，限制了整體轉按誘因。
展望後市，近兩年按揭計劃穩定，罰息期陸續屆滿，加上不少銀行逐步上調轉按回贈，估值亦回升，預期轉按需求或進一步增長。
中銀轉按登記宗數按月升40.6% 穩居月度冠軍
中原按揭研究部數據顯示，2025年9月銀行轉按登記共錄得667宗，按月上升10.2%，其中，中銀香港錄得180宗登記，相比8月份增加40.6%，市佔率達27%，按月增加2.8個百分點，持續領先月度轉按市場。至於滙豐銀行錄得141宗登記，排名第二，市佔率約21.1%，微升0.9個百分點。另一方面，恒生銀行與東亞銀行並列第三，市佔率為8.5%（57宗）。恒生銀行按月下跌3.1個百分點，維持第三位；而東亞銀行按月上升2.1個百分點，相比8月份增加了約46%，從第六位連升三級。至於渣打銀行、工銀亞洲、花旗銀行、華僑銀行香港、上海商業銀行及大眾銀行分別位列第五至第十位。
首九個月轉按登記較去年同期減23%
中原按揭研究部數據顯示，2025年首九個月累計轉按登記5,186宗，較2024年同期減少23.3%。個別銀行方面，中銀香港在首九個月錄得1,276宗登記，市佔率達到24.6%，穩居第一。至於滙豐銀行錄得973宗登記，市佔率約18.8%，屈居第二。另一方面，恒生銀行市佔率約10.1%（523宗），排名升兩級至第三位。工銀亞洲市佔率8.7%（453宗），排名跌一級至第四位。上述四間銀行合共市佔率為62.2%，按年下跌12.8個百分點。其他銀行方面，渣打銀行市佔率升至7.6%（393宗），排名升六級至第五位；東亞銀行相比2024年同期下跌了47.9%，市佔率從8.4%降至5.7%；上海商業銀行市佔率升至3.7%（190宗），排名升十五級至第七位；花旗銀行維持市佔率2.3-2.4%，排名下降三位至第十位；信銀國際及大新銀行的轉按業務量及市佔率亦錄得明顯增長，分別位列第八至第九位。