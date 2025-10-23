中原按揭：9月轉按登記量按月升10.2% 創18個月新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部數據，2025年9月銀行轉按登記共錄得667宗，按月上升10.2%，連續四個月錄得增幅，是自2024年4月以來的18個月新高；轉按回升主因是近月樓價回升帶動不少單位的物業估值上揚，加上按息下跌，釋放了部分業主的轉按與套現需求。

首九個月轉按登記按年回落 23%

王美鳳指出，儘管近月轉按數字回升，但綜合轉按市場今年表現，今年首九個月的每月轉按登記宗數均徘徊500至600多宗水平，介乎513宗至667宗，累計轉按登記為5,186宗，表現相比2024年同期回落23.3%，可見轉按市場對比近年活躍時期平均按月達千多宗以上，仍屬偏低水平。有關數字反映今年轉按市道仍未回復活躍，事實上，2023年銀行曾上調按揭計劃之息率，而早於這時期的業主現有供樓利息或低於現時市埸按息，限制了整體轉按誘因。

展望後市，近兩年按揭計劃穩定，罰息期陸續屆滿，加上不少銀行逐步上調轉按回贈，估值亦回升，預期轉按需求或進一步增長。