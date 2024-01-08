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地產
2024-01-08 18:16:43

中原推啟德海灣新春置業優惠 送總值10萬的晚宴餐飲禮券｜啟德新盤

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啟德海灣夥中原推新春置業優惠 送總值10萬的晚宴餐飲禮券｜啟德新盤

首5名兩房連儲物室或三房的買家，可獲贈價值2萬元的新春團年晚宴餐飲禮券。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」，去年第四季登場後即成樓巿焦點，銷情持續。踏入新一年，為慶祝龍年將至，中原地產率先為項目買家推出新春置業優惠。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日（8日）起至本月31日，經中原地產購入「啟德海灣」的首5名兩房連儲物室或三房的買家，均可獲贈價值2萬元的新春團年晚宴餐飲禮券，優惠總值達10萬元。她續指，多元發展的啟德跑道區是九龍全新豪宅地段，多個一手新盤接連推出，而「啟德海灣」自推出以來已備受買家追捧，項目擁34名校網，而且間隔涵蓋一房至三房，適合不同家庭需要。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新年伊始，利好消息陸續浮現，經濟有序復常，樓市交投氣氛亦持續升溫。政府過去一年積極推出不同的吸納人才政策，為香港帶來大批住屋需要，成樓市新力軍。「啟德海灣」備受專才追捧，以項目首輪銷售為例，逾半數買家為「新香港人」，可見專才鍾情啟德新區、配套完善的全新豪宅。今年美國減息訊號強烈，香港有機會跟隨，若香港政府推出樓市減辣或者刺激經濟措施，相信可進一步帶動樓市造好，農曆新年大有機會出現小陽春。

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「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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