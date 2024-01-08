中原推啟德海灣新春置業優惠 送總值10萬的晚宴餐飲禮券｜啟德新盤

首5名兩房連儲物室或三房的買家，可獲贈價值2萬元的新春團年晚宴餐飲禮券。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」，去年第四季登場後即成樓巿焦點，銷情持續。踏入新一年，為慶祝龍年將至，中原地產率先為項目買家推出新春置業優惠。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日（8日）起至本月31日，經中原地產購入「啟德海灣」的首5名兩房連儲物室或三房的買家，均可獲贈價值2萬元的新春團年晚宴餐飲禮券，優惠總值達10萬元。她續指，多元發展的啟德跑道區是九龍全新豪宅地段，多個一手新盤接連推出，而「啟德海灣」自推出以來已備受買家追捧，項目擁34名校網，而且間隔涵蓋一房至三房，適合不同家庭需要。