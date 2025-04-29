中原精英會35周年誌慶 筵開18席嘉許精英功績｜代理動態

中原周一(28日)特意假九龍五星級酒店舉行盛大的慶祝典禮及午宴，筵開18席，邀請238位歷年累積獲得10次或以上精英會殊榮的卓越代理出席。

中原地產於1990年創立中原精英會，開創地產代理業界之先河，薈萃優秀人才，承載著提升行業才能、推進卓越業績的使命，也是領袖的象徵，擔負薪火相傳的責任。中原精英會今年踏入第35周年，為這個具有里程碑意義的時刻，中原周一(28日)特意假九龍五星級酒店舉行盛大的慶祝典禮及午宴，筵開18席，邀請238位歷年累積獲得10次或以上精英會殊榮的卓越代理出席，分享多年的發展成果，精英雲集，場面鼎盛。

35周年誌慶午宴以「獅鷹承傳．智勇啓元」為主題，中原集團創辦人施永青、中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原精英會應屆會長劉重興以及其他管理層一同主持儀式及頒發多項大獎，表揚多年來力爭上游及取得卓越成績的精英。