中原精英會35周年誌慶 筵開18席嘉許精英功績｜代理動態

中原地產於1990年創立中原精英會，開創地產代理業界之先河，薈萃優秀人才，承載著提升行業才能、推進卓越業績的使命，也是領袖的象徵，擔負薪火相傳的責任。中原精英會今年踏入第35周年，為這個具有里程碑意義的時刻，中原周一(28日)特意假九龍五星級酒店舉行盛大的慶祝典禮及午宴，筵開18席，邀請238位歷年累積獲得10次或以上精英會殊榮的卓越代理出席，分享多年的發展成果，精英雲集，場面鼎盛。
35周年誌慶午宴以「獅鷹承傳．智勇啓元」為主題，中原集團創辦人施永青、中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原精英會應屆會長劉重興以及其他管理層一同主持儀式及頒發多項大獎，表揚多年來力爭上游及取得卓越成績的精英。
元朗大棠路分行陳彩珍勇奪「成就大獎」
其中最矚目的得獎者，為元朗大棠路分行高級資深客戶經理陳彩珍(Macky)，憑藉驕人業績，一舉勇奪35周年成就大獎、銀鷹大獎、鑽石大獎、鑽石銀鷹大獎共四項殊榮。Macky加入中原29年，已25次晉身精英會，堪稱行業典範。
今次精英會35周年誌慶典禮，不僅是對過往成果的表彰，亦是新的起點，標誌著中原地產精英會在行業高峰的承傳和啟航。期望中原精英會繼續發光發亮，再創輝煌。