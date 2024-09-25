中原陳永傑：減息周期提早來臨成強心針 樓價年底有望重拾升軌｜樓市點睇

美國聯儲局「超預期」減息0.5厘，本港多間銀行亦意外跟隨減息，減幅亦達四分一厘，全港供樓人士即時受惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息周期提早來臨，無疑對經濟和樓市打下強心針，相信樓市最壞的情況已過去，短期內交投量將會增加，樓價有機會慢慢止跌回升。 隨着通賬受控，美國上周宣布大手減息0.5厘，為2020年疫情以來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘。局方官員又預期，今年內會再減息半厘，明年減息1厘。美國減息半厘後，本港多間主要銀行亦出乎意料宣布減息四分之一厘。滙豐、中銀香港(2388)和恒生銀行(011)，最優惠利率(P)降至5.625厘。

由於美國在過去逾兩年的加息周期內，前後加息11次累計達5.25厘，本港銀行亦沒有加足，只加5次共0.875厘。因此，美國今次減息，市場原本預期本港銀行不會立即跟隨，最快明年初才有機會減息，今次就算減，都只會象徵式減0.125厘，現時卻減四分之一，遠超預期，令市場充滿驚喜，全港供樓人士受惠，無疑對樓市打下「強心針」，市場再露曙光。

不會出現全面撤辣後「爆炸式」購買力 隨着銀行減P，意味新造按揭及供樓人士的實際供樓利息，即由4.125厘降至3.875厘。以樓價500萬元單位為例，向銀行借七成按揭，攤長30年還款，減息前月供16,963元，減息後供款降至16,459元，每月可節省504元。