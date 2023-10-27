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地產
2023-10-27 16:50:54

中原陳永傑：「減辣」後買家加快入市 冀樓價止跌回穩｜樓價指數

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中原陳永傑：「減辣」後買家加快入市 冀樓價止跌回穩｜樓價指數

陳永傑指，「減辣」後有買家加快入市，10月首24日，一手市場錄約179宗成交，但減辣後兩日已有53宗，平均每日約26宗，較減辣前平均每日只約7宗，急升2.7倍。(資料圖片)

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署數據顯示，9月份本港私人住宅樓價指數報332.1點，按月跌逾1.7%，連跌5個月，比202212月的334.7點，倒跌1.8%，全年升幅蒸發。9月樓價指數亦為20174330點後，近6年半以來最低。

陳永傑稱，若與20219月的歷史高位398.1點相比，本港樓價短短兩年累跌16.48%，是促使政府出手「救市」原因，新一份《施政報告》推出多項救市措施，包括把額外印花稅(SSD)的適用年期，由3年縮短至2年，買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)的稅率減半，以及為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」。

陳永傑認為，由於目前利率高企，市場更預料下月美國聯儲局可能會再加息，外圍經濟疲弱，加上今次只是「減辣」，而非「全撤辣」，故「減辣」對市場的實際刺激作用，如樓價能否止跌回穩，尚有待觀察，形容只是為「冰河時期」的樓市稍為融冰。

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中原陳永傑：「減辣」後買家加快入市 冀樓價止跌回穩｜樓價指數

陳永傑認為，「減辣」對市場的實際刺激作用，如樓價能否止跌回穩，尚有待觀察，形容只是為「冰河時期」的樓市稍為融冰。

事實上，「減辣」後仍有一手樓低價開售，香港仔新盤呎價更低至1.5萬元，創港島區近8年新低，可見發展商未敢加價，而二手市場未見業主反價情況。不過，「減辣」後有買家加快入市，10月首24日，一手市場錄約179宗成交，但減辣後兩日已有53宗，平均每日約26宗，較減辣前平均每日只約7宗，急升2.7倍。

住宅租金連升8個月

租金指數方面，據差估署數據，9月私人住宅租金指數升至186.3點，按月升0.65%，連升8個月。結果今年首9個月，樓價倒跌，租金卻累升逾6%。陳永傑稱，受惠政府推出一系列搶人才措施，吸引了大量海外人才，帶動本港住屋需求，加上部分買家觀望後市紛轉買為租，令租金走勢跑驘樓價，全年租金升幅料約一成。

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