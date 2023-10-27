中原陳永傑：「減辣」後買家加快入市 冀樓價止跌回穩｜樓價指數

陳永傑指，「減辣」後有買家加快入市，10月首24日，一手市場錄約179宗成交，但減辣後兩日已有53宗，平均每日約26宗，較減辣前平均每日只約7宗，急升2.7倍。(資料圖片)

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署數據顯示，9月份本港私人住宅樓價指數報332.1點，按月跌逾1.7%，連跌5個月，比2022年12月的334.7點，倒跌1.8%，全年升幅蒸發。9月樓價指數亦為2017年4月330點後，近6年半以來最低。

陳永傑稱，若與2021年9月的歷史高位398.1點相比，本港樓價短短兩年累跌16.48%，是促使政府出手「救市」原因，新一份《施政報告》推出多項救市措施，包括把額外印花稅(SSD)的適用年期，由3年縮短至2年，買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)的稅率減半，以及為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」。

陳永傑認為，由於目前利率高企，市場更預料下月美國聯儲局可能會再加息，外圍經濟疲弱，加上今次只是「減辣」，而非「全撤辣」，故「減辣」對市場的實際刺激作用，如樓價能否止跌回穩，尚有待觀察，形容只是為「冰河時期」的樓市稍為融冰。