中原集團上半年業績轉虧為盈 佣金收益增長21% 中原香港稅後盈利1.6億

中原集團今年慶祝成立45周年，2023年復常年，配合集團推行一系列的精簡措施，今年上半年中原集團業務錄得可觀增長，成功轉虧為盈，中原集團佣金收益51.73億元，較去年同期增長21%。當中中原香港佣金收益19.19億元，稅後盈利1.6億元。
一二手買賣宗數及銷售金額均升逾10%
今年上半年，中原地產香港不論於成交宗數、金額、佣金收益上均錄得理想增長。中原地產香港於今年上半年促成一手及二手買賣共8,621宗，較去年同期升14%。銷售金額方面，上半年中原地產於一手及二手市場的買賣銷售金額達844.65億元，較去年同期升10.6%。上半年中原地產香港佣金收益達19.19億元，較去年同期增加26%，料稅後盈利1.6億元。
二手住宅市場市佔率創有紀錄以來新高
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年中原地產於規模及網絡營銷上皆進行了優化，配合中原地產一直以來堅持的專業地產服務，今年中原地產於市場佔有率上錄得可觀的增長。
陳永傑稱，今年中原地產於二手住宅市場的市佔率更創下有紀錄以來歷史新高，於成交金額上的市佔率更高逾32%；在一手市場上，中原精英亦屢奪冠軍佳績，今年一手市佔率高逾37%，錄得理想升幅。
施俊嶸：投放資源於資訊科技及大數據
中原集團行政總裁施俊嶸表示，今年經濟及社會逐步復常，上半年整體樓市較去年有所改善，第一季樓價快速反彈，雖然第二季整體成交量下跌，但市場剛性需求不減，部分買家對後市較為觀望，待後市明朗化後，相信購買力會陸續釋放，對後市不宜過分睇淡。
他指出，近期發展商紛減價吸客，且成效顯著，8月份一手成交已突破1,000宗，相信一手成交轉旺有助帶動市場整體氣氛。今年上半年樂見中原市佔率錄得不俗升幅，公司於資訊科技及大數據上，將繼續投放資源，為市場提供充分的樓市數據，同時協助營業員提供更專業的置業建議。