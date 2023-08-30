中原集團上半年業績轉虧為盈 佣金收益增長21% 中原香港稅後盈利1.6億

今年上半年，中原地產香港不論於成交宗數、金額、佣金收益上均錄得理想增長。(資料圖片)

今年上半年，中原地產香港不論於成交宗數、金額、佣金收益上均錄得理想增長。中原地產香港於今年上半年促成一手及二手買賣共8,621宗，較去年同期升14%。銷售金額方面，上半年中原地產於一手及二手市場的買賣銷售金額達844.65億元，較去年同期升10.6%。上半年中原地產香港佣金收益達19.19億元，較去年同期增加26%，料稅後盈利1.6億元。

中原集團今年慶祝成立45周年，2023年復常年，配合集團推行一系列的精簡措施，今年上半年中原集團業務錄得可觀增長，成功轉虧為盈，中原集團佣金收益51.73億元，較去年同期增長21%。當中中原香港佣金收益19.19億元，稅後盈利1.6億元。

二手住宅市場市佔率創有紀錄以來新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年中原地產於規模及網絡營銷上皆進行了優化，配合中原地產一直以來堅持的專業地產服務，今年中原地產於市場佔有率上錄得可觀的增長。

陳永傑稱，今年中原地產於二手住宅市場的市佔率更創下有紀錄以來歷史新高，於成交金額上的市佔率更高逾32%；在一手市場上，中原精英亦屢奪冠軍佳績，今年一手市佔率高逾37%，錄得理想升幅。