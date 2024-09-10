中原首間港學生公寓落戶珀薈 涉150床位 總投資2億

中原投資落實香港首個學生公寓項目！集團昨宣布斥資1.8億元購入尖沙咀珀薈酒店，擬打造成提供約150個床位的學生公寓，成交呎價低至約7,300元，另擬斥約2,000萬元翻新。集團早前曾言，未來2至3年擬投資2千個學生公寓床位，最新目標為2千至3千個。

數分鐘可步行至理工大學 由珀薈酒店步行至理工大學僅約3至4分鐘，酒店總批准建築面積約24,551方呎，2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間。以上述易手價和翻新價計算，平均每個房間價超過317萬元。中原指，計劃將項目配備現代化設施，包括24小時保安、高速網絡、休憩區、學習區等。

翻查資料，珀薈酒店早於去年10月以意向價3.8億元推出市場招標，隨後下調至2.4億元，最終市場傳出於上月以1.8億元沽出，當時市場已傳出買家為中原。 中原指，珀薈的地理位置是投資學生公寓最佳選擇。中原投資總裁葉明慧表示，本次投資是中原投資在香港市場的第一步，未來還將繼續增加在香港的投資和發展。目標在未來2至3年間投資2,000至3,000個床位，希望把香港打造成亞洲區最有規模的學生公寓投資市場之一，吸引更多環球基金和資本來港投資。

保守估計市場市值將達4萬億 她指保守估計，未來幾年學生公寓市場市值將高達逾4萬億元。她又表示，中原投資過去一直在美國、英國等地投資學生公寓並獲得理想成績，此次看準時機回香港投資，並長遠看好此市場。 集團早前曾預測，至2027/28年度香港前5所大學非本地學生人數可達逾6.79萬人，惟非本地生校內宿位僅約1.78萬個，即仍有約5萬人需要另覓住所，存在重大市場缺口。