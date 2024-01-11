中原香港聯手中原深圳舉辦「天瀧」交流會 籌備内地買家參觀團與講座｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧登場後即成市場焦點，香港中原及深圳中原聯手舉辦「天瀧」交流會，為內地買家提供更多項目資訊及來港置業的詳情。

中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧指，是次與深圳中原聯手舉辦「天瀧」交流會，邀請到恒基營業(二)部副總經理倫國新親身到場講解項目優勢，吸引近60名內地高端客戶捧場，同時邀請大型銀行要員分享香港按揭政策。中原啟德團隊與深圳中原正積極籌劃為國內買家組團來港考察及參觀「天瀧」，親身感受項目的優勢。隨著政府放寬投資移民來港門檻，加上多個專才計劃，料「新港人」將成樓市新力軍，中原啟德團隊未來會定期舉辦專題講座，分享啟德的發展潛力與投資機遇。