中原香港聯手中原深圳舉辦「天瀧」交流會 籌備内地買家參觀團與講座｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧登場後即成市場焦點，香港中原及深圳中原聯手舉辦「天瀧」交流會，為內地買家提供更多項目資訊及來港置業的詳情。
中原地產啟德新區資深區域營業董事吳妙粧指，是次與深圳中原聯手舉辦「天瀧」交流會，邀請到恒基營業(二)部副總經理倫國新親身到場講解項目優勢，吸引近60名內地高端客戶捧場，同時邀請大型銀行要員分享香港按揭政策。中原啟德團隊與深圳中原正積極籌劃為國內買家組團來港考察及參觀「天瀧」，親身感受項目的優勢。隨著政府放寬投資移民來港門檻，加上多個專才計劃，料「新港人」將成樓市新力軍，中原啟德團隊未來會定期舉辦專題講座，分享啟德的發展潛力與投資機遇。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為2024年9月30日。