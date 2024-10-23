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地產
2024-10-23 08:55:11

中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據

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中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據

中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據

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隨着本港人口老化，加上近年人口流失，政府實施一系列「搶人才」行動，成效顯著。中原地產及政府統計處數據顯示，近年豪宅區人口流失率較為顯著，被視為全球最貴地段之一的山頂，人口流失率達30%。然而，近年有不少新盤落成的地區，包括沙田九肚山及將軍澳日出康城，人口激增80%90%

《施政報告》推出多項刺激樓市措施，包括放寬按揭及優化新投資者入境計劃，各界普遍看好第四季樓市。回顧第三季，二手樓市交投淡靜，只錄得6,801宗二手私人住宅買賣登記，總成交金額478.2億元，較第二季的9,920宗及754.6億元下跌31%36%

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上季首10個二手交投量最活躍的「樓市片區」，由高至低順序排名為北角(169)、土瓜灣(167)、深水埗(159)、元朗市中心(149)、灣仔(139)、天水圍(136)、康城(128)、西半山(126)、馬鞍山(121)及粉嶺(119)。另外，上季有6個片區錄得零成交，包括山頂、舂坎角、深水灣、華富、沙頭角及流浮山。

舂坎角、山頂、深水灣是全港收入最高的片區。當中舂坎角2021年家庭每月收入中位數201,040元，而山頂及深水灣的家庭每月收入中位數則達195,850183,000元。上述三個豪宅區，2021年居住人口合共為7,030人，較20168,468人減少17%；舂坎角屬全港人口最少，最新為1,457人，較20161,515人少4%；山頂人口亦由2016年多達5,837人，減少至4,044人，跌幅30.7%，屬全港人口跌幅最大片區。深水灣人口卻見上升，由20161,116人，升至2021年的1,529人。

統計署資料顯示，2021年北角家庭每月收入中位數為32,930元，在173個片區中排名第83位，但該區於今年第三季的成交量卻是全港之冠，此區居住人口則為100,402人。

中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據 中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據 中原：上季6個樓市片區「捧蛋」 豪宅區人口流失情況顯著｜樓市數據

陳永傑：政府大力搶人才 助填補人口流失

對於豪宅人口減少，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，面對移民潮、內房爆雷及人口老化問題，向來屬頂尖富豪聚居的傳統豪宅區，人口流動情況亦出現變化。過去兩、三年，市場不乏內地富豪劈價賣樓個案，或淪為銀主盤出售。不過，有關數字只反映2021年情況，隨着政府大力搶人才，帶動住屋需求，經濟逐步復甦，相信政府下次公布人口數據時，豪宅人口會回升。

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政府2022年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。政府統計處公布，2024年年中香港人口的臨時數字為753.18萬人，較2021733.7萬人增加近3%

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