中原：中港通關令樓市重回正軌 料樓價谷底反彈15%

內地大幅放寬防疫限制後，香港亦撤銷大部分社交距離措施，隨著兩地通關在即，帶動本港樓市交投回暖。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季成功通關，物業市場將陸續重回正軌，成交量將率先回升，預計樓價今年亦會從谷底反彈15%，並預計1月一手成交量可達1,000宗，二手成交量則4,000宗。

待疫情緩和後 內地樓價料平穩發展 除本港樓市料陸續重回正軌外，市場亦看好通關後內地經濟復蘇前景。中原地產(中國內地)總裁李耀智表示，2022年1至11月全國商品房銷售面積12.1億方米，同比跌23.2%，同期銷售額11.9萬億元，同比亦跌26.6%。目前中國內地樓市整體仍低迷，預計疫情緩和後，可刺激物業成交量增加，惟大環境及經濟表現有待觀察，並預料樓價平穩發展，一線城市相對看好，成交量預計會明顯增加，二、三線城市料復蘇較慢。

增設優才顧問中心 提供置業協助 為配合通關及港府搶人才措施，該集團特別為準備來港的專才提供置業協助，李耀智稱，中原地產及中原中國將在廣州、深圳、上海及香港四地，開設「優才顧問中心」，各中心內亦將有法律團隊、移民顧問及專業營銷團隊，為有意來港的高端人才，提供專業顧問服務。

近日港人往內地購房查詢「十級跳」 過去3年，內地封關及嚴格封控下，中原地產仍促成不少港人內地置業之成交，可見港人北上買樓意欲仍在。中原地產葵青及東涌營業董事梁善球表示，過去一星期中原接獲港人到內地購房的查詢「十級跳」，在未宣布開關前，平日一般零查詢，但最近一周急增至每日平均有10個查詢；除致電詢問外，亦有客人親身到展銷廳了解詳情。對此，他表示，中原位於荃灣南豐中心及如心廣場、海之戀商場的大灣區展銷廳準備重開，同時籌劃大灣區項目來港展銷，包括珠海市橫琴龍頭發展商大型住宅項目，稍後更將會安排北上睇樓團。