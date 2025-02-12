中原：今明兩年私人住宅落成量料回落至2萬伙以下 九龍區成關鍵｜樓市數據

不過由於黃大仙(包括啟德)落成單位數目將由2024年高峰期6,417個明顯下降，2025年及2026年分別跌至3,591個及1,005個。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年有73個私人住宅落成項目，合共提供24,261個單位，較2023年的13,852個，急增10,409個，飆升75.1%，是創2004年26,036個後、約20年新高。由於2023年有不少項目延遲落成，推高2024年落成量。不過，預計2025年及2026年落成量將回落至2萬個以下，主要因為九龍區的供應減少。估計2025年82個落成項目共19,619個單位，2026年53個落成項目共19,009個單位。

新屋落成明顯由2018到2023年以往六年平均的1.7萬個水平，上升逾兩成至2024到2026年近三年平均逾2.09萬個水平。雖然2024年一手私人住宅買賣回升，但現樓新盤及貨尾銷售仍緩慢，短期私樓供應過剩的局面持續。如果市場信心恢復，發展商售樓速度能夠加快，中長期供應有機會逐步回落，未來一手樓市供求有望恢復平衡。