中原：今明兩年私人住宅落成量料回落至2萬伙以下 九龍區成關鍵｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年有73個私人住宅落成項目，合共提供24,261個單位，較2023年的13,852個，急增10,409個，飆升75.1%，是創2004年26,036個後、約20年新高。由於2023年有不少項目延遲落成，推高2024年落成量。不過，預計2025年及2026年落成量將回落至2萬個以下，主要因為九龍區的供應減少。估計2025年82個落成項目共19,619個單位，2026年53個落成項目共19,009個單位。
新屋落成明顯由2018到2023年以往六年平均的1.7萬個水平，上升逾兩成至2024到2026年近三年平均逾2.09萬個水平。雖然2024年一手私人住宅買賣回升，但現樓新盤及貨尾銷售仍緩慢，短期私樓供應過剩的局面持續。如果市場信心恢復，發展商售樓速度能夠加快，中長期供應有機會逐步回落，未來一手樓市供求有望恢復平衡。
九龍區2024年共11,014個單位落成，按年增加4,076個，上升58.7%，創2003年11,107個後的21年新高。不過由於黃大仙(包括啟德)落成單位數目將由2024年高峰期6,417個明顯下降，2025年及2026年分別跌至3,591個及1,005個，故九龍區整體落成量亦將回落至8,977個及3,732個；預料2026年九龍區落成量將為2019年3,327個後的近7年新低。
港島區明年落成量見8年新高
港島區2024年共1,691個單位落成，按年增加818個，升93.7%，因為香港仔有數個新盤落成所致；預計2025年香港仔、西區、灣仔及上環供應有所增加，同年港島區落成量將升至2,398個。至於2026年港島區落成量將進一步升至3,012個，將為2018年3,430個後的8年新高，因為香港仔有大型新盤落成，加上北角及筲箕灣落成數目顯著上升。
另外，新界區2024年共11,556個單位落成，按年增加5,515個，上升91.3%，自2018年起新界區供應維持一年高一年低的反覆情況；估計2025年回落至8,244個，而2026年則回升至12,265個，將為2022年13,011個後的4年高位。2026年落成量上升，受到西貢(包括安達臣)、北區、沙田供應大增及將軍澳大型新盤落成所致。