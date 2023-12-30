熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-30 10:00:00

中原：全年二手現樓按揭料跌至2.05萬宗 創近8年新低｜樓市數據

分享：
中原：全年二手現樓按揭料跌至2.05萬宗 創近8年新低｜樓市數據

今年11月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,150宗，按月下跌154宗或11.8%。數字創2019年2月後的57個月、即近5年新低。(資料圖片)

2023年樓價跌勢持續，二手樓市買賣低迷，二手私樓按揭需求明顯減少。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首十一個月登記二手私人住宅現樓按揭合約累計19,122宗，較2022年同期22,766宗下跌16%；預計今年全年只有約20,500宗，料按年跌約15%，有望創2016年有記錄以來、近8年新低。

短期在一千宗水平低位徘徊

按月方面，今年11月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,150宗，按月下跌154宗或11.8%。數字創20192月後的57個月、即近5年新低。二手樓市繼續調整，氣氛未見改善，交投仍然疲弱淡靜，打擊按揭需求，估計短期二手私樓按揭將繼續在1,000宗左右低位徘徊。

今年11月登記私人住宅現樓按揭3,740宗，按月減少205宗或5.2%。其中一手市場332宗，二手樓市1,150宗，轉按/現契重按有2,057宗，連續三個月轉接宗數高於二手按揭。

中原：全年二手現樓按揭料跌至2.05萬宗 創近8年新低｜樓市數據

二手樓市繼續調整，氣氛未見改善，交投仍然疲弱淡靜，打擊按揭需求，估計短期二手私樓按揭將繼續在1,000宗左右低位徘徊。(資料圖片)

至於11月登記私人住宅樓花按揭94宗，按月增加14宗或17.5%。登記量較多的項目：必嘉坊第3期「BAKER CIRCLEGREENWICH」及「親海駅II」等。11月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約595宗，按月升94宗或18.8%。登記量主要集中於青富苑，顯示上述屋苑有業主陸續入伙承辦按揭，所以推高數字。

今年11月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 4,606宗。中銀香港(2388)承辦的合約有1,711宗，佔37.1%；恒生銀行(011)877宗，佔19%；滙豐銀行786宗，佔17.1%；渣打銀行148宗，佔3.2%；東亞銀行(023)383宗，佔8.3%

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受