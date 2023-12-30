中原：全年二手現樓按揭料跌至2.05萬宗 創近8年新低｜樓市數據

2023年樓價跌勢持續，二手樓市買賣低迷，二手私樓按揭需求明顯減少。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首十一個月登記二手私人住宅現樓按揭合約累計19,122宗，較2022年同期22,766宗下跌16%；預計今年全年只有約20,500宗，料按年跌約15%，有望創2016年有記錄以來、近8年新低。 短期在一千宗水平低位徘徊 按月方面，今年11月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,150宗，按月下跌154宗或11.8%。數字創2019年2月後的57個月、即近5年新低。二手樓市繼續調整，氣氛未見改善，交投仍然疲弱淡靜，打擊按揭需求，估計短期二手私樓按揭將繼續在1,000宗左右低位徘徊。

今年11月登記私人住宅現樓按揭3,740宗，按月減少205宗或5.2%。其中一手市場332宗，二手樓市1,150宗，轉按/現契重按有2,057宗，連續三個月轉接宗數高於二手按揭。