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地產
2024-01-03 09:00:00

中原：全年整體樓宇買賣合約登記約錄5.8萬宗 連跌2年 創33年歷史新低｜樓市數據

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中原：全年整體樓宇買賣合約登記約錄5.8萬宗 連跌2年 創33年歷史新低｜樓市數據

2023年整體樓宇買賣合約登記錄58,023宗，總值4,776.33億元。（資料圖片）

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄58,023宗，總值4,776.33億元，較2022年的59,619宗及5,544.59億元，分別下跌2.7%13.9%。整體買賣連續2年下跌，宗數創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低，而金額創20134,562.81億元後的10年新低。反映2023年利率向上及本地經濟放緩，影響樓市交投疲弱。但隨著息口見頂及市場憧憬減息，加上政府推出一系列措施救市，近期樓市氣氛有所好轉，成交增加，料將於20241月的登記數字中開始反映。

12樓宇買賣合約登記宗數按月升6.2%

按月方面，202312月份整體樓宇買賣合約登記錄3,752宗，總值333.15億元，較11月的3,532宗及245.37億元，分別上升6.2%35.8%。顯示10底政府減辣11月初美國連續2次暫停加息後，成交連升2個月，12月整體登記量為3個月最高。因為太古地產向證監會售出港島東中心辦公樓錄4宗合共54億元於12月登記，直接推高整體金額為4個月最高。

中原：全年整體樓宇買賣合約登記約錄5.8萬宗 連跌2年 創33年歷史新低｜樓市數據

2023年12月份整體樓宇買賣合約登記錄3,752宗，總值333.15億元。

一手私宅2023年錄10,681 創近10年次低

一手私人住宅方面，2023年錄10,681宗及1,310.5億元，較2022年的10,261宗及1,140.6億元，分別上升4.1%14.9%。宗數及金額同創2013年的9,753宗及922.7億元後的近10年次低。反映2023年市況淡靜，發展商推盤緩慢所致。按月方面，12月份一手錄950宗及100.3億元，較11月的567宗及66.5億元，分別顯著上升67.5%50.8%。受惠大型新盤天水圍天榮站YOHO WEST1期陸續登記，一手宗數為3個月最高，金額為6個月最高。

12月份登記宗數最高的新盤是天水圍YOHO WEST1期，錄508宗及26.76億元。啟德維港1號錄40宗及4.73億元。屯門NOVO LAND2A期錄34宗及1.90億元。

中原：全年整體樓宇買賣合約登記約錄5.8萬宗 連跌2年 創33年歷史新低｜樓市數據

近期樓市氣氛有所好轉，成交增加，料將於2024年1月的登記數字中開始反映。

二手私宅全年成交不足3萬宗 按年下跌6.6%

二手私人住宅方面，2023年錄29,690宗及2,512.4億元，較2022年的31,802宗及2,818.6億元，分別下跌6.6%10.9%。宗數創1996年有紀錄以來28年歷史新低，金額創20162,372.1億元後的7年新低。反映2023年樓價持續調整，打擊二手交投，全年成交不足三萬宗。按月方面，12月份二手錄1,840宗及132.0億元，較11月的1,858宗及126.6億元，分別下跌1.0%及上升4.3%。新盤低價促銷及樓價跌勢未完，二手買賣連續4個月少於二千宗水平。

大型屋苑方面，12月份嘉湖山莊錄321.44億元、太古城錄262.35億元、美孚新村錄140.96億元及沙田第一城錄130.67億元。

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