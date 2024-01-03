中原：全年整體樓宇買賣合約登記約錄5.8萬宗 連跌2年 創33年歷史新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄58,023宗，總值4,776.33億元，較2022年的59,619宗及5,544.59億元，分別下跌2.7%及13.9%。整體買賣連續2年下跌，宗數創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低，而金額創2013年4,562.81億元後的10年新低。反映2023年利率向上及本地經濟放緩，影響樓市交投疲弱。但隨著息口見頂及市場憧憬減息，加上政府推出一系列措施救市，近期樓市氣氛有所好轉，成交增加，料將於2024年1月的登記數字中開始反映。

一手私宅 2023 年錄 10,681 宗 創近 10 年次低

一手私人住宅方面，2023年錄10,681宗及1,310.5億元，較2022年的10,261宗及1,140.6億元，分別上升4.1%及14.9%。宗數及金額同創2013年的9,753宗及922.7億元後的近10年次低。反映2023年市況淡靜，發展商推盤緩慢所致。按月方面，12月份一手錄950宗及100.3億元，較11月的567宗及66.5億元，分別顯著上升67.5%及50.8%。受惠大型新盤天水圍天榮站YOHO WEST第1期陸續登記，一手宗數為3個月最高，金額為6個月最高。

12月份登記宗數最高的新盤是天水圍YOHO WEST第1期，錄508宗及26.76億元。啟德維港1號錄40宗及4.73億元。屯門NOVO LAND第2A期錄34宗及1.90億元。