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地產
2022-12-18 19:30:00

中原：十大屋苑錄6宗成交 按周跌四成 加息及筍盤消化影響買家入市態度

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中原：十大屋苑錄6宗成交 按周跌四成 加息及筍盤消化影響買家入市態度

荔枝角美孚新邨周末錄得2宗交投，為表現最佳指標屋苑。(資料圖片)

中原地產公布，十大屋苑周末兩日(121718)錄得6宗成交，較上周末(121011)減少4宗或40%，見6周新低。荔枝角美孚新邨錄得2宗交投表現最佳，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城各錄1宗成交。有半數屋苑零成交，新界3個指標屋苑更全部「捧蛋」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局及本港銀行再度加息，樓價跌勢未止，影響買家的入市態度審慎，加上筍盤早前已被消化，買賣雙方需時協調樓價，時近年底，預計樓市交投將陸續轉淡，料樓價將反覆尋底。

中原：十大屋苑錄6宗成交 按周跌四成 加息及筍盤消化影響買家入市態度

康怡花園周末錄得1宗成交，打破連續3個周末零成交局面。(資料圖片)

康怡花園三房套減價150萬易手

中原楊文傑指，康怡花園周末錄得1宗成交，打破連續3個周末零成交局面。最新錄得H座中層16室，實用面積約685方呎，三房套房間隔。原開價1,100萬元，累減150萬元或約13.6%，以950萬元易手，呎價約13,869元。原業主於20125月以760萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利190萬元或約25%。部分買家擔心通關後成交增加，將推動造價回升，於是加快入市步伐。康怡花園本月錄得5宗成交，當中4宗屬最近一星期成交，本月平均實用呎價約14,326元。

新都城三房套呎價1.39萬元

中原柯勇稱，新都城本周末錄得1宗成交，按周表現持平，整體成交步伐緩慢。周末成交為27座高層H室，實用面積約538方呎，三房套房間隔，以750萬元易手，呎價約13,941元。

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