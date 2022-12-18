中原：十大屋苑錄6宗成交 按周跌四成 加息及筍盤消化影響買家入市態度

中原地產公布，十大屋苑周末兩日(12月17及18日)錄得6宗成交，較上周末(12月10及11日)減少4宗或40%，見6周新低。荔枝角美孚新邨錄得2宗交投表現最佳，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城各錄1宗成交。有半數屋苑零成交，新界3個指標屋苑更全部「捧蛋」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局及本港銀行再度加息，樓價跌勢未止，影響買家的入市態度審慎，加上筍盤早前已被消化，買賣雙方需時協調樓價，時近年底，預計樓市交投將陸續轉淡，料樓價將反覆尋底。