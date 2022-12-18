中原：十大屋苑錄6宗成交 按周跌四成 加息及筍盤消化影響買家入市態度

中原地產公布，十大屋苑周末兩日(12月17及18日)錄得6宗成交，較上周末(12月10及11日)減少4宗或40%，見6周新低。荔枝角美孚新邨錄得2宗交投表現最佳，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城各錄1宗成交。有半數屋苑零成交，新界3個指標屋苑更全部「捧蛋」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局及本港銀行再度加息，樓價跌勢未止，影響買家的入市態度審慎，加上筍盤早前已被消化，買賣雙方需時協調樓價，時近年底，預計樓市交投將陸續轉淡，料樓價將反覆尋底。
康怡花園三房套減價150萬易手
中原楊文傑指，康怡花園周末錄得1宗成交，打破連續3個周末零成交局面。最新錄得H座中層16室，實用面積約685方呎，三房套房間隔。原開價1,100萬元，累減150萬元或約13.6%，以950萬元易手，呎價約13,869元。原業主於2012年5月以760萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利190萬元或約25%。部分買家擔心通關後成交增加，將推動造價回升，於是加快入市步伐。康怡花園本月錄得5宗成交，當中4宗屬最近一星期成交，本月平均實用呎價約14,326元。
新都城三房套呎價1.39萬元
中原柯勇稱，新都城本周末錄得1宗成交，按周表現持平，整體成交步伐緩慢。周末成交為2期7座高層H室，實用面積約538方呎，三房套房間隔，以750萬元易手，呎價約13,941元。