中原：去年全年私宅落成量1.38萬個 按年跌35% 創近4年新低｜樓市數據

私宅落成量近幾年出現增減反覆情形，去年按年減少逾三成，今年料呈回增趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年私人住宅落成量有13,852個，數字按年減少7,316個，下跌35%，近4年新低。估計建屋工程延誤，不少項目延遲到今年或以後才落成。由2018年到2023年的六年間，平均每年落成量17,484個，同期的私樓銷售量，平均每年登記售出一手私人住宅14,928個。落成量明顯高於銷售量，推高現樓貨尾數字。政府今季暫停賣住宅地，如果可以持續減慢賣地速度，中長期私樓供應有機會逐步回落，未來一手樓市供求有望恢復平衡。

過去六年的落成量出現一年高一年低的反覆情況。

今年私宅落成量料逾2萬個

楊明儀續指，選取57個於2023年落成的項目，合共提供13,852個單位。過去六年的落成量出現一年高一年低的反覆情況。2018年、2020年、2022年每年高見約2.1萬個，而2019年、2021年、2023年每年低見約1.4萬個上下。估計今年的落成量將會高見2萬個以上水平。

按區域來看，九龍區有26個項目，合共6,938個單位，數字是2004年後的19年新高。落成量較多的地區有：黃大仙(2,809個)、觀塘(1,680個)及長沙灣(1,415個)。2021年到2023年，九龍區供應連續3年高企，平均每年6,498個。