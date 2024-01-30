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地產
2024-01-30 11:02:46

中原：去年全年私宅落成量1.38萬個 按年跌35% 創近4年新低｜樓市數據

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中原：去年全年私宅落成量1.38萬個 按年跌35% 創近4年新低｜樓市數據

2023年私人住宅落成量有13,852個，數字按年減少7,316個，下跌35%，近4年新低。(資料圖片)

私宅落成量近幾年出現增減反覆情形，去年按年減少逾三成，今年料呈回增趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，年私人住宅落成量有13,852個，數字按年減少7,316個，下跌35%，近4年新低。估計建屋工程延誤，不少項目延遲到年或以後才落成。由2018年到2023年的六年間，平均每年落成量17,484個，同期的私樓銷售量，平均每年登記售出一手私人住宅14,928個。落成量明顯高於銷售量，推高現樓貨尾數字。政府今季暫停賣住宅地，如果可以持續減慢賣地速度，中長期私樓供應有機會逐步回落，未來一手樓市供求有望恢復平衡。

中原：去年全年私宅落成量1.38萬個 按年跌35% 創近4年新低｜樓市數據

過去六年的落成量出現一年高一年低的反覆情況。

今年私宅落成量料逾2萬個

楊明儀續指，選取57個於2023年落成的項目，合共提供13,852個單位。過去六的落成量出現一年高一年低的反覆情況。2018年、2020年、2022年每年高見約2.1萬個，而2019年、2021年、2023年每年低見約1.4萬個上下。估計年的落成量將會高見2萬個以上水平。

按區域來看，九龍區有26個項目，合共6,938個單位，數字是2004年後的19年新高。落成量較多的地區有：黃大仙(2,809)、觀塘(1,680)及長沙灣(1,415)2021年到2023年，九龍區供應連續3年高企，平均每年6,498個。

兩區去年私宅供應減少

新界區有19個項目，合共6,041個單位，數字由2022年的1.3萬個按年大減逾五成。惟2018年到2023年新界區供應呈一高一低的反覆局面，近六年平均每年約1萬個。落成量較多的地區有：屯門(2,136)、元朗(1,631)、沙田(1,339)

港島區有12個項目，合共873個單位。港島供應按年大減約六成半。落成量主要集中於北角(420)，佔港島區總數近一半(48%)

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