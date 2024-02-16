中原：去年現樓樓宇及樓花按揭合約登記大減 承辦集中三大銀行 市佔逾七成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年本地銀行承辦現樓樓按合約共71,031宗，比2022年的79,771宗下跌11.0%。而去年本港私人住宅樓花按揭合約登記共1,382宗，比2022的3,801宗大幅下跌63.6%。由於2023年整體成交量減少，樓宇買賣更創33年歷史新低，導致同年按揭合約登記數字明顯縮減，但3大銀行包括中銀、匯豐及恒生銀行卻逆市擴大市場佔有率，現樓樓按及私人住宅樓花按揭合共市佔分別升至逾七成及逾八成。

承辦現樓樓按合約首3間銀行排名不變，包括中銀第一、匯豐第二及恆生第三，市佔率分別為29.3%、24.1%及19.4%，按年分別增加3.3、3.3及4.4個百分點。

中銀現樓樓按合約市佔排第一

2023年承辦現樓樓按合約最多的3間銀行，登記宗數合共51,712宗，市場佔有率合共72.8%。而2022年最多的3間銀行，登記宗數合共49,387宗，市場佔有率合共61.8%。整體現樓樓按登記數字雖然下跌11.0%，但首3間銀行的登記數字不跌反升，市佔按年增加11.0個百分點，反映承辦現樓樓按合約更集中在首3間銀行。

去年承辦現樓樓按合約排首五名銀行的市佔比去年均有增長。其中首3間銀行排名不變，包括中銀第一、匯豐第二及恒生第三，市佔率分別為29.3%、24.1%及19.4%，按年分別增加3.3、3.3及4.4個百分點。惟渣打銀行及花旗銀行未能延續2022年排名，跌出第四及第五位，由東亞銀行及工商銀行取代，市佔分別為5.1%及4.8%，兩者按年均增加1.3個百分點。