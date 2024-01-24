中原：去年第四季新盤貨尾直逼2.3萬伙 創20年新高 新地及恒地積壓較多｜樓市數據

去年第四季選取340個新盤統計，單位總數128,112個，登記售出105,014個，貨尾22,936個，按季增加2,453個。貨尾積壓逐步惡化，去年第二季按季升1,284個，第三季升1,398個，第四季急升逾2,000個至約2.3萬個。回顧以往，2002年第三季至2003年第四季期間，貨尾量曾經連續六季超過二萬個水平，最高27,378個，最低22,109個。至於貨尾比重方面，去年第四季錄17.9%，按季上升1.6個百分點，是創2003年第四季20.6%後的20年新高。

九龍及新界貨尾量均逾 1 萬伙

按區域統計，去年第四季九龍區及新界區的貨尾量均增加超過一千個，同樣升至逾一萬個水平。九龍區貨尾按季增加1,192個，有10,018個，增幅集中於黃大仙及長沙灣，分別增加898個及383個。新界區貨尾按季增加1,122個，有10,208個，其中天水圍及屯門分別增加883個及535個。港島區貨尾按季增加139個，有2,710個，因為半山增加175個。去年第四季貨尾量較多的地區有黃大仙4,536個，元朗1,955個，將軍澳1,934個，觀塘1,734個，屯門1,732個。

按發展商計，去年第四季新地旗下新盤貨尾量按季增加696個，現有3,887個。當中，因為天水圍Yoho West I部分銷售未能趕及於去年第四季完成登記所致。恒基增加338個，有3,444個。而信和貨尾則按季減少121個，有1,933個。

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