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地產
2024-01-24 14:11:30

中原：去年第四季新盤貨尾直逼2.3萬伙 創20年新高 新地及恒地積壓較多｜樓市數據

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中原：去年第四季新盤貨尾直逼2.3萬伙 創20年新高 新地及恒地積壓較多｜樓市數據

去年第四季一手私人住宅新盤貨尾量升到22,936個，數字連升三季，創2003年第三季25,488個後的逾20年新高。（資料圖片）

新盤貨尾量持續攀升，積壓問題嚴重。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年第四季一手私人住宅新盤貨尾量升到22,936個，數字連升三季，創2003年第三季25,488個後的逾20年新高。反映樓市持續調整，而且經濟欠佳，新盤銷售遇到阻力，推高貨尾數字。一手新盤積壓加劇，連續兩季高企逾二萬個危險水平，市場需密切關注。由於今年新春前發展商仍未有大型新盤推售，因此估計今年首季貨尾量升幅將稍為緩和，增至約2.35萬個左右。

中原：去年第四季新盤貨尾直逼2.3萬伙 創20年新高 新地及恒地積壓較多｜樓市數據

去年第四季錄17.9%，按季上升1.6個百分點，是創2003年第四季20.6%後的20年新高。

去年第季貨尾比約18%

年第四季選取340個新盤統計，單位總數128,112個，登記售出105,014個，貨尾22,936個，按季增加2,453個。貨尾積壓逐步惡化，去年第二季按季升1,284個，第三季升1,398個，第四季急升逾2,000個至約2.3萬個。回顧以往，2002年第三季至2003年第四季期間，貨尾量曾經連續六季超過二萬個水平，最高27,378個，最低22,109個。至於貨尾比重方面，去年第四季錄17.9%，按季上升1.6個百分點，是創2003年第四季20.6%後的20年新高。

中原：去年第四季新盤貨尾直逼2.3萬伙 創20年新高 新地及恒地積壓較多｜樓市數據

去年第四季新地旗下新盤貨尾量按季增加696個，現有3,887個。

九龍及新界貨尾量均逾1萬伙

按區域統計，去年第四季九龍區及新界區的貨尾量均增加超過一千個，同樣升至逾一萬個水平。九龍區貨尾按季增加1,192個，有10,018個，增幅集中於黃大仙及長沙灣，分別增加898個及383個。新界區貨尾按季增加1,122個，有10,208個，其中天水圍及屯門分別增加883個及535個。港島區貨尾按季增加139個，有2,710個，因為半山增加175個。去年第四季貨尾量較多的地區有黃大仙4,536個，元朗1,955個，將軍澳1,934個，觀塘1,734個，屯門1,732個。

按發展商計，年第四季新地旗下新盤貨尾量按季增加696個，現有3,887個。當中，因為天水圍Yoho West I部分銷售未能趕及於去年第四季完成登記所致。恒基增加338個，有3,444個。而信和貨尾則按季減少121個，有1,933個。

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