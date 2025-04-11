中原：山頂南區今年首季成交升近兩成 內地客與新香港人成傳統豪宅區主力買家｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區綜合市場資料顯示，2025年首季全港一二手市場5,000萬元以上成交錄102宗，一手佔64宗，二手佔38宗，成交金額達92.51億元。成交主要集中於港島區，錄61宗成交，而九龍區及新界區則分別錄30及11宗。當中，逾億元成交有26宗，值得注意的是，單是3月逾億元成交已達14宗，佔逾53.8%。

今年首季錄 134 宗逾 5 千萬元私樓成交 今年首季5,000萬元以上成交宗數較去年同期錄134宗，成交金額162.4億元，分別減少約23.9%及43%。主要受去年2月底政府全面撤辣以及九龍區有豪宅盤推出影響，加上罕有成交(價值約9億元的屋地成交)，因此去年同期的成交量及金額均較出色。 何兆棠表示，新盤及二手近期逾5,000萬成交急增的原因有三。首先，以往優質二手豪宅多由業主自住或長期持有，放盤量有限。現時，有不少業主減持套現，部分買家相信更易覓得優質豪宅，引起「尋寶熱」。其次，部分豪宅價格已較高位回落10%至30%，買家認為現時價格已觸底回穩，帶動入市或換樓意欲。第三，近期經濟趨向穩定，刺激需求，老牌家族亦趁機調整資產配置，套股換樓。

山頂南區今年首季成交金額降 17.8% 何兆棠稱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區於2025年首季錄得23宗二手豪宅買賣成交，涉資23.11億元，較去年第一季錄22宗及20.03億元，分別微升約4.5%及15.4%。當中，分層單位16宗，洋房6宗，屋地成交1宗。一手方面，區內錄8宗一手成交，涉資7.09億元。一二手成交合共錄得31宗，涉資30.2億元，較去年同期26宗增加19.2%，由於去年第一季有豪宅新盤推出以及屋地成交，拉高成交金額至36.73億元，2025年首季的成交金額較之有約17.8%跌幅。

9 宗逾億「大刁」 金額達 18.98 億 何兆棠續指，2025年第一季有不少逾億元「大刁」。一、二手市場共錄得9宗逾億元成交，金額達18.98億元，分別佔總成交量29%，以及總成交金額逾6成。其中，較為矚目的二手個案為香島道33號雙號洋房，成交金額4.8億元，平均實用呎價達10.17萬元；一手個案則為赤柱One Stanley雙號洋房，成交金額2.6億元，呎價4.89萬元。

山頂南區錄 85 宗租務成交 量升價跌 租務市場方面，何兆棠指，第一季包括新年、農曆新年等假期，一向是樓市淡季，但在專才租賃需求強勁及不少本地專業人士對住屋要求上升的情況下，山頂南區的租賃表現平穩向好，錄111宗租賃成交紀錄，較2024年同期增加約8.82%，涉資0.1215億元，較去年同期多約9.07%。分層單位平均呎租約50元，而洋房呎租則約70元。0至9.99萬元租賃成交依然佔大多數，佔61.26%；10萬至19.99萬元租賃成交佔31.53%；20萬元或以上的租賃成交佔7.21%。