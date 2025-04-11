中原：山頂南區今年首季成交升近兩成 內地客與新香港人成傳統豪宅區主力買家｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區綜合市場資料顯示，2025年首季全港一二手市場5,000萬元以上成交錄102宗，一手佔64宗，二手佔38宗，成交金額達92.51億元。成交主要集中於港島區，錄61宗成交，而九龍區及新界區則分別錄30及11宗。當中，逾億元成交有26宗，值得注意的是，單是3月逾億元成交已達14宗，佔逾53.8%。
今年首季錄134宗逾5千萬元私樓成交
今年首季5,000萬元以上成交宗數較去年同期錄134宗，成交金額162.4億元，分別減少約23.9%及43%。主要受去年2月底政府全面撤辣以及九龍區有豪宅盤推出影響，加上罕有成交(價值約9億元的屋地成交)，因此去年同期的成交量及金額均較出色。
何兆棠表示，新盤及二手近期逾5,000萬成交急增的原因有三。首先，以往優質二手豪宅多由業主自住或長期持有，放盤量有限。現時，有不少業主減持套現，部分買家相信更易覓得優質豪宅，引起「尋寶熱」。其次，部分豪宅價格已較高位回落10%至30%，買家認為現時價格已觸底回穩，帶動入市或換樓意欲。第三，近期經濟趨向穩定，刺激需求，老牌家族亦趁機調整資產配置，套股換樓。
山頂南區今年首季成交金額降17.8%
何兆棠稱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區於2025年首季錄得23宗二手豪宅買賣成交，涉資23.11億元，較去年第一季錄22宗及20.03億元，分別微升約4.5%及15.4%。當中，分層單位16宗，洋房6宗，屋地成交1宗。一手方面，區內錄8宗一手成交，涉資7.09億元。一二手成交合共錄得31宗，涉資30.2億元，較去年同期26宗增加19.2%，由於去年第一季有豪宅新盤推出以及屋地成交，拉高成交金額至36.73億元，2025年首季的成交金額較之有約17.8%跌幅。
9宗逾億「大刁」 金額達18.98億
何兆棠續指，2025年第一季有不少逾億元「大刁」。一、二手市場共錄得9宗逾億元成交，金額達18.98億元，分別佔總成交量29%，以及總成交金額逾6成。其中，較為矚目的二手個案為香島道33號雙號洋房，成交金額4.8億元，平均實用呎價達10.17萬元；一手個案則為赤柱One Stanley雙號洋房，成交金額2.6億元，呎價4.89萬元。
山頂南區錄85宗租務成交 量升價跌
租務市場方面，何兆棠指，第一季包括新年、農曆新年等假期，一向是樓市淡季，但在專才租賃需求強勁及不少本地專業人士對住屋要求上升的情況下，山頂南區的租賃表現平穩向好，錄111宗租賃成交紀錄，較2024年同期增加約8.82%，涉資0.1215億元，較去年同期多約9.07%。分層單位平均呎租約50元，而洋房呎租則約70元。0至9.99萬元租賃成交依然佔大多數，佔61.26%；10萬至19.99萬元租賃成交佔31.53%；20萬元或以上的租賃成交佔7.21%。
較小戶型及分層豪宅需求升
新晉豪宅方面，貝沙灣、南灣及深灣9號錄27宗成交，涉資6.6億元，逾96%成交金額逾千萬元。而一手新晉豪宅方面，黃竹坑站港島南岸晉環、揚海、Blue Coast II、海盈山以及凱玥，共錄得188宗買賣成交，其中逾85%為過千萬元成交。何兆棠表示，從數據可見，分層豪宅需求上升，過往豪宅買家傾向購買大型獨立屋作投資用，但現時因家庭規模縮小以及需求變化，不少投資客為迎合市場，轉向購入分層單位或較小戶型，例如近期熱賣的港島南岸。
區內租務需求依然強勁，貝沙灣、南灣、深灣9號、南區左岸、晉環及揚海租賃表現不俗，共錄139宗，涉資634.6萬元。當中以貝沙灣最為活躍，錄57宗及301萬元，分別佔41%及47.4%。
何兆棠：貿易戰起「有危有機」料下季豪宅成交量平穩
何兆棠認為，隨着美國再次開啟「貿易戰」，市場充斥觀望情緒，但「有危便有機」，部份買家或會暫時擱置買樓決定，但對實力買家而言，現時整體豪宅樓價與高峰期已有10%至30%的跌幅，為他們入市「尋寶」以及套股換樓的好時機，因此預料接下季豪宅成交量會維持平穩。
價格方面，料豪宅價格走勢會維持兩極狀態，高級、優質超豪備受追捧，而且因為供應罕有，因此價格向升。在有新豪宅樓盤推出的情況下，樓齡較高、保養一般的豪宅則乏人問津，因此價格上升空間不大，或會出現降價出售的情況。
而且，新舊資金交替的情況將會出現，以往豪宅物業多由本地資深投資者及外資企業持有，相信未來一兩年，內地客與新香港人成為傳統豪宅區主力買家，而部分本地資深投資者則同步進行資產重組，逐步釋出持貨。
租賃市場方面，內地租客持續上升，本地新貴一族對地段要求亦上升，令區內有豪宅需求增加。同時，有全幢出租物業翻新重售，令租盤供應減少而需求漸增，料2025年山頂南區的租賃成交及租金將平穩向升，整體租金波幅5%至10%。