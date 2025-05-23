中原：放債人承辦住宅現樓樓按將連跌5年 料累計大減逾半｜樓市數據

放債人承辦本港住宅現樓樓按合約宗數持續萎縮，2025年首4個月錄856宗，仍未及2024年2,964宗的三成，估計全年只有約2,600宗，按年跌約一成。數字將連跌5年，料累計大減超過一半。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年截至4月份放債人牌照數目錄2,068間，與2024年底2,110間相比，4個月內再減少42間或2%。數字連跌4年，由2021年高位的2,490間，累減422間或16.9%。除了因為樓市下行，樓價持續下跌，令貸款壞帳風險上升外，政府逐步放寬按揭及免壓測，業主更容易向銀行借貸，而受放債人法定利率上限降及利率上升影響，財務公司可賺取利潤的空間收窄，以致部分公司經營樓按業務困難，最終選擇結業離場。

首 4 個月一按比例向上迫近六成

2025年首4個月放債人承辦的住宅現樓樓按合共856宗，當中一按錄507宗、二按315宗、三按或以上34宗。隨著樓價由歷史高位回落近三成，為免借款人資不抵債而招致損手，大部分財務公司傾向承辦風險相對較低的一按，再加上二按急降，令一按比例向上迫近六成，達59.2%，按年升2.9個百分點，連升5年累計22.9個百分點，創6年高位。相反，二按大幅收縮，比例跌穿四成，錄36.8%，按年跌3.8個百分點，連跌3年共12.3個百分點。

至於三按或以上比例則微升，錄4%，按年升0.8個百分點，但個案有限。2021年樓市高峰期三按或以上比例曾高見8.7%，現時仍屬低水平。