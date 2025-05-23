中原：放債人承辦住宅現樓樓按將連跌5年 料累計大減逾半｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年截至4月份放債人牌照數目錄2,068間，與2024年底2,110間相比，4個月內再減少42間或2%。數字連跌4年，由2021年高位的2,490間，累減422間或16.9%。除了因為樓市下行，樓價持續下跌，令貸款壞帳風險上升外，政府逐步放寬按揭及免壓測，業主更容易向銀行借貸，而受放債人法定利率上限降及利率上升影響，財務公司可賺取利潤的空間收窄，以致部分公司經營樓按業務困難，最終選擇結業離場。
放債人承辦本港住宅現樓樓按合約宗數持續萎縮，2025年首4個月錄856宗，仍未及2024年2,964宗的三成，估計全年只有約2,600宗，按年跌約一成。數字將連跌5年，料累計大減超過一半。
首4個月一按比例向上迫近六成
2025年首4個月放債人承辦的住宅現樓樓按合共856宗，當中一按錄507宗、二按315宗、三按或以上34宗。隨著樓價由歷史高位回落近三成，為免借款人資不抵債而招致損手，大部分財務公司傾向承辦風險相對較低的一按，再加上二按急降，令一按比例向上迫近六成，達59.2%，按年升2.9個百分點，連升5年累計22.9個百分點，創6年高位。相反，二按大幅收縮，比例跌穿四成，錄36.8%，按年跌3.8個百分點，連跌3年共12.3個百分點。
至於三按或以上比例則微升，錄4%，按年升0.8個百分點，但個案有限。2021年樓市高峰期三按或以上比例曾高見8.7%，現時仍屬低水平。
截至4月份，2025年承辦本港住宅現樓樓按合約宗數最高的首10間放債人公司，市場佔有率合共38.8%，較2024年34.6%升4.2個百分點，而2023年及2022年市佔率分別為40.3%及41.1%。首10間放債人公司市佔終止2年跌回升，顯示今年份額集中於前10間公司。其中有8間公司的一按比例高達五成以上，威同投資及利星行信貸齊錄100%，即公司所承辦樓按合約全數均為一按，澤海信貸錄82%。而香港信貸財務、尚誠融資、天浩資本、及時雨信貸和康業資本國際的一按比例介乎52%至63%不等。
2025年首4個月康業資本國際市佔率重越一成，錄11.2%，比去年升5.1個百分點，已經連續6年稱冠。尚誠融資市佔率7.8%，升4.3個百分點，排名由第四升上第二。香港信貸(私人貸款)市佔率4.2%，跌1.2個百分點，排名由第二降至第三。香港信貸財務市佔率3.5%，升0.1個百分點，由第五升至第四。及時雨信貸市佔率3.0%，跌2.3個百分點，由第三降至第五。澤海信貸市佔率2.0%，跌0.2個百分點，由第七升至第六。力生金融市佔率2%，無升跌，由第九升至第七。威同投資市佔1.8%、天浩資本市佔1.6%和利星行信貸市佔1.6%，這3間公司齊進佔十大，分別排名第八、第九和第十位。
本次統計資料住宅現樓包括一手現樓，二手現樓，轉按，村屋地段或其他。一手現樓包括新造一手現樓按揭及樓花入伙再簽署之現樓按揭。樓宇按揭契單指持放債人牌照機構所承辦的按揭。