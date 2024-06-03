中原：新盤上會帶動5月樓花按揭登記增65% 創逾1年半新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2024年5月份現樓按揭錄3,380宗登記，與4月份3,993宗比較減少15%，創5個月新低，數字仍未反映撤辣後樓市，故仍處偏低水平。撤辣後樓市自3月份重拾動力，一二手交投俱顯著彈升，預期6月起按揭登記數字開始反映撤辣後市況並出現顯著升勢。受個別新盤上會帶動，5月樓花按揭登記再增加65%至279宗，數字連升兩個月，創19個月新高。至於按揭巿佔率方面，5月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持10連冠，滙豐銀行則連續兩個月高踞樓花按揭巿佔率榜首位置。

5 月現樓按揭按月少 15% 至 3380 宗

王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，2024年5月份現樓按揭錄3,380宗登記，對比4月3,993宗減少15%，跌幅主要因為啟鑽苑入伙上會登記陸續完成。首四位銀行巿佔率按月回落6.9個百分點71.3%，變化主要因為部份銀行在2月份起削減按揭優惠，客戶料流向較多優惠銀行。5月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少4.7個百分點至佔34%，保持連續10個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加0.9個百分點至佔21.5%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率減少4.9個百分點至佔8.6%，維持第3名；跟隨其後的工銀(亞洲)巿佔按月增加2.7個百分點至7.2%，排名升一級至第4。

數據顯示，2024年5月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：東亞銀行(市佔率6.1%，增0.7個百分點，排名跌一級至第5)、花旗銀行(市佔率3.7%，增1.5個百分點，排名升兩級至第6)，渣打銀行(市佔率3.6%，增0.9個百分點，排名無升跌) 、交通銀行 (市佔率2.8%，增0.9個百分點，排名升一級至第8)，招商永隆(市佔率2.7%，減0.6個百分點，排名跌三位至第9)及信銀(國際)(市佔率1.3%，升0.4個百分點，排名維持不變)。