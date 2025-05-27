中原(海外)周末推售日本全新住宅項目「EL FARO銀座東」及「EL FARO惠比壽」(有圖)｜海外樓市

「EL FARO 惠比壽」，樓高4層，共提供12個單位，以全幢形式出售，預計今年底交樓。(中原海外提供)

中原(海外)聯手日本明豐集團，將於本周五及周六(30及31日)舉辦日本東京樓盤展銷會，推售中央區「EL FARO銀座東」及澀谷區「EL FARO惠比壽」兩個全新住宅項目，中原(海外)負責中國及香港地區的優先發售。 「EL FARO銀座東」是東京都中央區最近5年極罕有的全新住宅項目，樓高10層，預計今年底交樓，當中15個單位預留予中原客戶優先認售。項目鄰近銀座、東京車站等主要商業區，生活配套完善。交通便利，周邊有多條地鐵線，如4分鐘步程到日比谷線「八丁堀站」，方便通勤與出行。亦靠近濱離宮恩賜庭園，擁寧靜休閒空間；亦匯聚各式各樣的高級餐廳、購物中心、文化設施，吸引高端人士居住。該區租賃需求強勁，房價穩定增長，適合長期持有，亦深受國際投資者青睞。

另一項目「EL FARO 惠比壽」，樓高4層，共提供12個單位，以全幢形式出售，預計今年底交樓。項目位於東京都涉谷區惠比壽2丁目13番23，是東京著名的高級住宅區，時尚餐廳、咖啡館、精品店等匯聚，鄰近惠比壽花園廣場，提供多元化的購物、娛樂和商務設施。項目交通便利，距離 JR山手線「惠比壽」站約 9 分鐘步程，前往東京主要商業區十分方便； 距離日比谷線「廣尾站」約 13 分鐘步程，提供多種通勤選擇。⁠惠比壽地區一直吸引不少期望享受便利生活的高端人士，住宅市場需求高企。

根據市場報告，去年東京房地產市場投資額約3萬億日圓，年增46%，增幅為全球第二，主要是日圓貶值吸引大量海外資金。東京住宅用地平均漲幅為約3.4 %，商業用地更高為約5.6 %，已連續3年上升，且上升幅度逐年擴大。其中東京都 23 區增幅最為顯著，與2014年相比，10年增幅高達約141.4%，反映了東京核心及周邊住宅需求的持續擴大。海外買家尤其偏好中央區、澀谷區等高檔地段，銀座東與惠比壽都是東京的高端住宅區，但它們的生活環境、物業市場和適合的自住群均有所不同。

2024年東京23區新建公寓仍然維持高價，根據不動產經濟研究所年初公布數據，2024年度東京23區的新建公寓每套平均售價為1.1181億日元，均價連續2年突破1億日元大關。這主要是由於建築及人力成本的上升，導致銷售價格依然居高不下。 由於勞動力短缺，2024年首都圈的住宅開工數量下降，東京都地區的待售房屋數量下降約14.4%，公布數量為23,003套；預計2025年首都圈的待售公寓數量將回升，增加約13%，達到26,000套。但建築及人力成本的上漲仍可能推動價格繼續上升，未來價格有可能超過2023年創下的最高紀錄。