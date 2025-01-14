中原：私宅租金指數全年漲5.64% 連升2年 屯門屋苑飆兩成最標青｜租賃市況

傳統租賃淡季期間，租金持續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年12月份中原城市租金指數CRI連續3個月回軟，累跌0.62%；最新報123.17點，按月微跌0.04%，跌幅明顯收窄。租金指數連續5個月高企123點以上，繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。 楊明儀續指， 2024年全年CRI升5.64%，租金連升2年，同期CCL跌6.50%，租金樓價走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見。展望短期租金高位爭持，未有轉勢跡象。

上月新界西租金逆市跌逾1% 去年12月份中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.49點，按月跌0.17%。CRI(中小型單位)報125.66點，按月跌0.17%，連跌3個月共0.69%。CRI(大型單位)報106.53點，按月升0.79%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)同樣在2019年9月水平徘徊，而CRI(大型單位)則處於2020年1月時水平。 上月四區租金三升一跌。新界西CRI_Mass報152.49點，按月跌1.29%，終止2個月連升。九龍CRI_Mass報116.65點，按月升0.08%，連跌2個月後回穩。港島CRI_Mass報118.77點，按月升0.22%，連升2個月共1.44%。新界東CRI_Mass報147.14點，按月升0.31%。新界東及新界西指數，同樣處於2019年8月水平。港島及九龍指數，分別重返2020年1月及2019年9月水平。

九成成分屋苑租金去年錄升幅 全年方面，2024年CRI升5.64%，近2年累升13.43%，租金八大指數齊升2年。按年計，CRI_Mass升6.16%，CRI(中小型單位)升5.84%，CRI(大型單位)升3.71%，港島升5.59%，九龍升6.57%，新界東升5.54%，新界西升6.64%。 在121個CRI大型成份屋苑中，2024年有110個(即90.9%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升。升幅超過一成的有15個，全部為二線屋苑，新界西佔11個，九龍3個，港島1個，新界東則沒有。租金升幅較高的首五位分別為新屯門中心升21.34%，映灣園升17.64%，藍天海岸升17.43%，爵悅庭升14.86%，鯉景灣升14.34%。主要屋苑的租金升幅卻明顯較少，嘉湖山莊升8.63%，美孚新邨升8.62%，沙田第一城升8.26%，太古城升5.72%。