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地產
2025-01-14 14:40:00

中原：私宅租金指數全年漲5.64% 連升2年 屯門屋苑飆兩成最標青｜租賃市況

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中原：私宅租金指數全年漲5.64% 連升2年 屯門屋苑飆兩成最標青｜租賃市況

中原：私宅租金指數全年漲5.64% 連升2年 屯門屋苑飆兩成最標青｜租賃市況

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傳統租賃淡季期間，租金持續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202412月份中原城市租金指數CRI連續3個月回軟，累跌0.62%；最新報123.17點，按月微跌0.04%，跌幅明顯收窄。租金指數連續5個月高企123點以上，繼續處於逾5年高位，在20199月水平徘徊。

楊明儀續指， 2024年全年CRI5.64%，租金連升2年，同期CCL6.50%，租金樓價走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見。展望短期租金高位爭持，未有轉勢跡象。

2024年全年CRI升5.64%，租金連升2年，同期CCL跌6.50%，租金樓價走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見。

2024年全年CRI升5.64%，租金連升2年，同期CCL跌6.50%，租金樓價走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見。

上月新界西租金逆市跌逾1%

去年12月份中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass129.49點，按月跌0.17%CRI(中小型單位)125.66點，按月跌0.17%，連跌3個月共0.69%CRI(大型單位)106.53點，按月升0.79%CRI_MassCRI(中小型單位)同樣在20199月水平徘徊，而CRI(大型單位)則處於20201月時水平。

上月四區租金三升一跌。新界西CRI_Mass152.49點，按月跌1.29%，終止2個月連升。九龍CRI_Mass116.65點，按月升0.08%，連跌2個月後回穩。港島CRI_Mass118.77點，按月升0.22%，連升2個月共1.44%。新界東CRI_Mass147.14點，按月升0.31%。新界東及新界西指數，同樣處於20198月水平。港島及九龍指數，分別重返20201月及20199月水平。

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四區租金三升一跌。新界西CRI_Mass報152.49點，按月跌1.29%，終止2個月連升。

四區租金三升一跌。新界西CRI_Mass報152.49點，按月跌1.29%，終止2個月連升。

九成成分屋苑租金去年錄升幅

全年方面，2024CRI5.64%，近2年累升13.43%，租金八大指數齊升2年。按年計，CRI_Mass6.16%CRI(中小型單位)5.84%CRI(大型單位)3.71%，港島升5.59%，九龍升6.57%，新界東升5.54%，新界西升6.64%

121CRI大型成份屋苑中，2024年有110(90.9%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升。升幅超過一成的有15個，全部為二線屋苑，新界西佔11個，九龍3個，港島1個，新界東則沒有。租金升幅較高的首五位分別為新屯門中心升21.34%，映灣園升17.64%，藍天海岸升17.43%，爵悅庭升14.86%，鯉景灣升14.34%。主要屋苑的租金升幅卻明顯較少，嘉湖山莊升8.63%，美孚新邨升8.62%，沙田第一城升8.26%，太古城升5.72%

租金指數繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。

租金指數繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。

至於22個豪宅屋苑，2024年有14(63.6%)屋苑租金按年錄得上升，只有1個升幅逾一成。升幅較高的首五位包括：地利根德閣升14.97%，比華利山升9.87%，擎天半島升7.49%，寶翠園升6.33%，嘉富麗苑升5.97%

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。 指數根據中原集團新簽租約，選取143個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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