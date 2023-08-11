中原：私宅租金指數按月升1.15% 創年半新高 一區租金連升半年！

私人住宅市場進入傳統暑期租賃旺季，租務宗數上升，帶動租金穩步向上。據中原地產統計，今年7月份中原城市租金指數CRI報114.02點，按月升1.15%，創1年半新高；由今年1月低位計算，半年累升5.45%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，買家轉買為租，加上學生、專才流入，令租盤需求大增，租務市況持續活躍，展望租金持續走高，第三季CRI上望116點，估計有機會重上2021年10月水平，現時距離目標相差1.74%。
新界東表現最勁 港島連跌兩個月
四區租金三升一跌，支持整體私樓租金向升。新界東CRI_Mass報138.76點，按月漲1.76%，連升6個月共6.03%，創近2年新高，重上2021年9月時水平。九龍CRI_Mass報107.46點，按月升2.91%，指數創逾1年半新高，重上2021年11月時水平。新界西CRI_Mass報139.29點，按月升0.14%，連升2個月共0.53%，指數創8個月新高，重上2022年11月時水平。
不過，港島CRI_Mass報107.86點，按月微跌0.1%，連跌2個月共1.29%。
另外，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報119.14點，按月增1.31%。CRI(中小型單位)報115.84點，按月上揚1.22%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)同創18個月新高，重上2022年1月時水平。CRI(大型單位)報102.49點，按月升0.59%，指數創19個月新高，重上2021年12月時水平。
中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢，指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。周三(10日)公布的指數，是反映今年7月份的私人住宅租金走勢。