熱門搜尋:
美食博覽 啟德郵輪碼頭 暑假活動 林襄 居屋2023 零售復常系列 姜濤 親海駅II 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO
返回
地產
2023-08-11 07:00:00

中原：私宅租金指數按月升1.15% 創年半新高 一區租金連升半年！

分享：
中原：私宅租金指數按月升1.15% 創年半新高 一區租金連升半年！

中原：私宅租金指數按月升1.15% 創年半新高 一區租金連升半年！

私人住宅市場進入傳統暑期租賃旺季，租務宗數上升，帶動租金穩步向上。據中原地產統計，今年7月份中原城市租金指數CRI114.02點，按月升1.15%，創1年半新高；由今年1月低位計算，半年累升5.45%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，買家轉買為租，加上學生、專才流入，令租盤需求大增，租務市況持續活躍，展望租金持續走高，第三季CRI上望116點，估計有機會重上202110月水平，現時距離目標相差1.74%

新界東表現最勁 港島連跌兩個月

四區租金三升一跌，支持整體私樓租金向升。新界東CRI_Mass138.76點，按月漲1.76%連升6個月6.03%，創近2年新高，重上20219月時水平。九龍CRI_Mass107.46點，按月升2.91%，指數創逾1年半新高，重上202111月時水平。新界西CRI_Mass139.29點，按月升0.14%，連升2個月共0.53%，指數創8個月新高，重上202211月時水平。

不過，港島CRI_Mass107.86點，按月微跌0.1%，連跌2個月共1.29%

中原：私宅租金指數按月升1.15% 創年半新高 一區租金連升半年！

7月份四區租金呈「三升一跌」，支持整體私樓租金向升。

另外，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass119.14點，按月增1.31%CRI(中小型單位)115.84點，按月上揚1.22%CRI_MassCRI(中小型單位)同創18個月新高，重上20221月時水平。CRI(大型單位)102.49點，按月升0.59%，指數創19個月新高，重上202112月時水平。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢，指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。周三(10)公布的指數，是反映今年7月份的私人住宅租金走勢。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受