大批內地專才來港租樓，帶動租務市場表現暢旺，各區租金火箭式上升，更有入伙盤「一年死約」過後，業主即大幅加租逾兩成，令承租能力較低的租客被換走，租務市場已出現汰弱留強的情況。據中原地產網上放盤資料，現時全港住宅租盤數量不足1.1萬個，按年跌逾兩成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着大批人才到港及內地生搵屋住，令租盤數量不斷減少，據中原地產統計，該公司網上租盤放盤量，自去年底開始一度連跌6個月，4月份更跌穿1萬個水平，低見9,910個，屬今年新低。雖然5、6月放盤量分別回升至10,228及10,747個，但與去年同期近1.4萬個比較，仍按年跌逾兩成。他指出，中原經網上平台及手機應用程式接獲的租盤查詢量，由第一季1.14萬宗，急升至第二季逾1.7萬宗，增加約五成。
政府表示，過去18個月透過不同人才計劃，政府接獲逾30萬份申請，當中60%已經批核，有近13萬名人才已來港。由於大部分初來港的人才均以租樓為主，帶動本港租務需求，推升租金。
NOVO LAND逾百租盤搶客
截至本月26日，全港租盤最數量最多的屋苑主要集中新界區，最多供應為沙田第一城有184個，其次是元朗YOHO TOWN佔166個，之後是元朗尚悅及最新入伙的屯門NOVO LAND，各有124個及104個。
陳永傑稱，本港樓市氣氛轉趨觀望，6月份二手買賣成交跌逾一成，但租務續旺，6月迄今中原地產促成逾1,600宗租務成交，較上月同期增加兩成，全月料達2,000宗。以6月份住宅租務成交作分析，以月租2萬元以下的上車租盤為主，佔約57%；至於月租1萬元內成交，不足3%，有7宗屬「7字頭」，最平為有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，開放式單位7,800元有交易。
晉環四房租8.2萬創新高
鐵路盤租金逆市屢創新高，位於黃竹坑站上蓋港島南岸第1期晉環，市場新錄破頂租務成交，單位為1A座高層F室，實用面積1,218方呎，屬四房雙套間隔，以8.2萬元租出，租金料貴絕港島南岸，呎租達67元。業主2021年以5,120萬元購入單位，租金回報率1.9厘。翻查同類單位成交，同座中層F室於去年5月成交價僅5.5萬元，相隔一年後，樓上單位租金貴近五成。區內代理指出，由於新盤入伙初期租盤供應充裕，業主急於出租，租金一般較平，當租盤消化後，租金便回復正常。
日出康城LP10海景三房業主加租逾兩成
近年租金不斷上升，令普羅市民面對加租之苦。事實上，近期不少業主見租盤供應短缺，一年生約後即大幅加幅。其中將軍澳日出康城LP 10有租客稱，2022年底以2.35萬元承租屋苑一個海景三房單位，但最近第1年死約屆滿後，業主提出要加租至逾2.8萬元，加幅逾兩成。由於加幅驚人，該租客住了單位一年便搬走。不過，業主近日已找到新租客，最新租金為2.9萬元，較舊租金貴約26%，意味業主一年租金收入增加6.6萬元。
下半年租金看升5%
樓價及租金近年走勢兩極，反映二手樓價表現的中原城市領先指數CCL，最新報143.38點，按年跌近14%，至於中原租金指數CCI最新報117.73點，按年升4.4%。據差估署最新數據顯示，本港私人住宅樓價指數連升兩個月後回落，5月報305.9點，按月跌1.2%，跌幅為3個月最大；租金指數則報189.7點，連升3個月，累升2.5%，創53個月新高。
陳永傑認為，在政府多項搶人才措施帶動下，加上市場上不少買家轉買轉租，下半年租金料升約5%，樓價則有機會在租金支持下，以及美國減息，全年樓價料升3%。