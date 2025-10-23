中原：第三季一手私樓登記宗數按季升4.9% 近5季高位｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第三季一手私人住宅買賣合約登記錄5,668宗，總值610.83億元，較第二季5,403宗及634.87億元，按季分別上升4.9%及下跌3.8%。若扣除第二季133宗九龍塘龍庭里8號的一手內部轉讓(共170.651億元)，以及第三季5宗帝匯豪庭的一手內部轉讓(共5.86億元)，第三季宗數及金額分別上升7.5%及30.3%。第三季受惠於Hibor急跌以致實際按息自2022年7月以來再度低於封頂息率，樓價觸底回穩，發展商積極推盤，成交持續暢旺，刺激第三季登記數宗升至近5季高位。由於期内有多個高價豪宅盤推售，導致第三季私人住宅買賣總值升幅較宗數多。

料全年登記宗數 2 萬宗 將創近 6 年新高 2025年首三季，登記一手私人住宅買賣合約14,948宗，總值1,571.20億元，已達去年全年的88.6%及75.4%。聯儲局重啟減息，股市造好，9月恒指衝破26000點後，10月更曾升穿27000點，創4年新高，加上預期美國年底前仍有機會減息及政府放寬投資成交價門檻下，相信發展商把握市況積極推盤，預測2025年全年一手買賣可達約20,000宗，較2024年的宗數升近兩成，料為2019年後的6年新高。

第三季銷售金額最高位滶晨 錄 62.26 億 2025年第三季主要樓盤登記銷售金額最高的發展商為新世界發展(017)，錄102.35億元(710宗)，其他主要發展商包括：新鴻基地產(016) 91.71億元(873宗)、信和置業(083) 76.09億元(987宗)、恒基地產(012) 41.93億元(483宗)。 2025年第三季按住宅項目登記銷售金額計：港島南岸五期A「滶晨」有62.26億元，369宗；日出康城十一期C 「凱柏峰II」有24.87億元，383宗；港島南岸五期B「滶晨 II」有22.64億宗，186宗；「Novo Land」三期A有22.39億元，423宗；日出康城十一期D「凱柏峰III」有22.08億元，340宗。