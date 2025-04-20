中原：首季一手私樓錄603.73億 按季跌逾四成｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首季一手私人住宅買賣合約登記錄3,877宗，總值325.5億元，較2024年第四季4,957宗及603.73億元，按季分別下跌21.8%及46.1%。 去年9月減息周期展開及中央組合拳救市，新盤銷情理想，推高第四季一手私樓登記數字。隨後聖誕及農曆新年長假期，以及1月美國總統特朗普上任前對全球經濟的不確定性，市場觀望氣氛濃厚，影響今年首兩月一手成交放緩。不過，2月份內地推出連串措施提振股市、經濟，港股重上2萬點以上，而且《財政預算案》放寬100元印花稅門檻，整體市場氣氛轉好，發展商加速促銷樓盤，多個上車盤銷售理想，更出現首批開售即日沽清，刺激3月份一手登記急升，帶動第一季整體一手住宅登記約達3,900宗水平。由於發展商集中推售低價盤搶客，導致第一季私人住宅買賣總值跌幅較宗數多。

貿易戰升溫 料 次季登記宗數持平 3月份新盤熱賣，部分大型新盤成交會反映在4月份的登記內，料當月的登記維持逾千宗水平。4月初貿易戰升溫，美國對華貨物大幅上調關稅，中國隨後實行反制措施，股票市場動盪，恒生指數一度失守二萬點，並創歷來最大單日點數跌幅，買家觀望情緒升溫，發展商推盤速度放慢，料第二季一手登記宗數與第一季持平。

天水圍Yoho West第2期Yoho West Parkside錄16.58億元銷售額。