中原：首季整體住宅車位買賣登記升逾兩成 次季料續企穩千宗水平｜車位市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年第一季整體住宅車位買賣登記(包括一手及二手)錄得1,134宗，總值18.61億元，較去年第四季的916宗及16.10億元，分別升23.8%及15.6%。她表示，因為發展商將旗下新盤車位放售，以及有大業主拆售屋苑車位，所以帶動整體車位交投回升；而去年底政府宣布重啟新資本投資者入境計劃，並已於今年3月推出，計劃利好香港金融資產及非住宅房地產的發展，相信車位市道可望受惠，預期第二季整體住宅車位買賣能夠繼續企穩1,000宗以上水平。

一手車位買賣大增逾八成半

一手方面，2024年第一季錄575宗及11.03億元，較去年第四季的310宗及7.45億元，分別大幅上揚85.5%及48.1%。由於太古地產(1972)減價推售太古城車位，吸引不少用家及投資者入市，刺激一手住宅車位交投明顯反彈。當中，香港區買賣佔一手市場逾四成，錄252宗，按季飆升1.4倍。新界區錄185宗，按季升92.7%，主要該區有多個新盤車位推售所致。九龍區錄138宗，按季升25.5%，宗數升幅較其他兩區為少。

今年第一季市場集中於價值100萬至200萬元的一手住宅車位買賣，錄300宗，佔同期整體一手登記的一半，按季升2.4倍，大部分為太古城的成交。價值200萬至300萬元及100萬元或以下的買賣，分別錄136宗及102宗，按季升41.7%及3.1倍。