中原：首11個月樓宇買賣宗數超去年 全年料錄6.65萬宗 創近3年新高｜樓市數據

截至11月20日，2024年首11個月整體登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄60,116宗及4,732.45億元。宗數已超越2023年全年58,035宗，高出3.6%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，全年預測66,500 宗，將按年上升約一成半，為2021年96,133宗後的3年高位。 本月樓宇買賣登記料屬 4 月以來新高 楊明儀續指， 2024年11月份整體樓宇買賣合約登記暫錄5,336宗，總值460.19億元。估計全月有7,800宗及670億元，將較10月的5,857宗及416.57億元，分別上升33.2%及60.8%。宗數及金額將為今年4月後近7個月新高。 她指出，受惠減息、中央救市、施政報告放寬按揭等利好因素刺激，10月期間樓市轉旺，買家加快入市，推動交投連升兩個月。不過，11月二手開始陷入拉鋸，加上缺乏大型新盤開賣，相信12月的登記數字會顯著回落。

11 月全月一手私宅登記料約 2500 宗 一手私人住宅方面，截至11月20日，11月份一手暫錄1,974宗及247.8億元，預計全月約2,500宗及310億元，將較10月的1,594宗及172.3億元，分別上升56.8%及79.9%。減息後，發展商積極推售新盤及貨尾，一手熱賣令宗數及金額同將創今年4月後近7個月新高。另外，首11個月一手暫錄15,480宗及1,901.1億元，已較2023年全年10,682宗及1,310.7億元，高出44.9%及45.0%。預測全年一手約16,500宗，將為2021年17,469宗後的3年新高。 11月份登記宗數暫時最高的新盤是啟德天璽‧天第1期，暫錄568宗及72.67億元。第二是黃竹坑港島南岸第3C期Blue Coast II，暫錄240宗及31.35億元。第三是長沙灣瑜悦，暫錄135宗及9.0億元。

嘉湖山莊本月暫錄 26 宗登記 涉資 1.15 億 二手私人住宅方面，截至11月20日，11月份二手暫錄2,365宗及164.8億元。預計全月約3,500宗及245億元，將較10月的2,912宗及204.2億元，分別上升20.2%及20.0%。宗數及金額將同為今年4月後的7個月新高。減息及施政報告利好樓市，買家的入市意欲提升，二手成交反彈。另外，首11個月二手暫錄29,538宗及2,130.5億元，已達2023年全年29,687宗及2,512.3億元的99.5%及84.8%。預測全年二手約33,000宗，將為2021年51,928宗後的3年新高。 大型屋苑方面，11月份嘉湖山莊暫錄26宗(共1.15億元)、太古城暫錄22宗(共1.92億元)、美孚新村暫錄20宗(共1.28億元)及沙田第一城暫錄13宗(共0.57億元)。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)