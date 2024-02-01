中原：1月整體樓宇買賣錄逾4千宗 近5個月高 本月一手交投料顯著下滑｜樓市數據

今年1月份整體樓宇買賣合約登記錄4,399宗，總值377.96億元，較去年12月的3,764宗及335.85億元，分別上升16.9%及12.5%。(資料圖片)

上月樓市整體成交價量齊升，惟近期市場未有大型新盤推出，本月一手私宅登記量將顯著下跌。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年1月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄4,399宗，總值377.96億元，較去年12月的3,764宗及335.85億元，分別上升16.9%及12.5%。整體樓市成交重返四千宗以上水平，反映12月美國及本港銀行暫停加息，加上政府公布「新資本投資者入境計劃」，刺激聖誕節長假期間市場氣氛轉好。1月宗數為去年8月4,660宗後近5個月的高位，而金額為去年6月396.69億元後近7個月的高位。今天(1日)美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，息口已經見頂，對樓市的影響將於2月底及3月的登記數字才開始反映。

1月宗數為去年8月4,660宗後近5個月的高位，而金額為去年6月396.69億元後近7個月的高位。

1月一手私宅成交量升價跌

一手私人住宅方面，1月份錄994宗及93.1億元，較去年12月的951宗及100.5億元，分別上升4.5%及下跌7.3%。12月期間銷售的天水圍大型新盤陸續登記，帶動一手交投迫近一千宗，是去年6月後近7個月高位。受樓價下行影響，部分新盤及貨尾減價推售，導致一手買賣金額下降。值得注意是，1月份有2宗太古山頂施勳道26及28號洋房共涉10.23億元的內部轉讓。近期市場未有大型新盤推出，相信2月的一手登記量將顯著下跌。

1月份登記宗數最高的新盤是天水圍YOHO WEST第1期，錄597宗及32.08億元；黃大仙薈鳴錄52宗及2.55億元；旺角ONE SOHO錄25宗及1.61億元。