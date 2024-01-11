中原：2023年七成半CCL屋苑呎價下跌 新界盤瀉近23%兼失萬元關最傷｜二手市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年全年中原城市領先指數CCL跌6.37%。據統計，117個CCL大型成分屋苑去年底的調整實用呎價與2022年底比較，有88個，即約75%屋苑呎價按年下跌；其中跌幅最大屋苑屬深井浪翠園，去年挫約22.7%，至9,226元。

以四大分區表現來看，新界西呎價跌幅超過10%的屋苑比例高達34.8%，除上述浪翠園外，元朗采葉庭、新屯門中心及天水圍嘉湖山莊跌幅介乎12%至13.7%。港島區呎價跌幅超過10%的屋苑比例亦達33.3%，當中跌勢最急為北角港運城，年內挫18.6%，至16,041元。鴨脷洲深灣軒及北角和富中心分別跌14.7%及12.3%，報16,221元及15,153元。