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地產
2024-01-11 19:30:02

中原：2023年七成半CCL屋苑呎價下跌 新界盤瀉近23%兼失萬元關最傷｜二手市況

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中原：2023年七成半CCL屋苑呎價下跌 新界盤瀉近23%兼失萬元關最傷｜二手市況

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年全年中原城市領先指數CCL6.37%。據統計，117CCL大型成分屋苑去年底的調整實用呎價與2022年底比較，有88個，即約75%屋苑呎價按年下跌；其中跌幅最大屋苑屬深井浪翠園，去年挫約22.7%，至9,226元。

以四大分區表現來看，新界西呎價跌幅超過10%的屋苑比例高達34.8%，除上述浪翠園外，元朗采葉庭、新屯門中心及天水圍嘉湖山莊跌幅介乎12%13.7%。港島區呎價跌幅超過10%的屋苑比例亦達33.3%，當中跌勢最急為北角港運城，年內挫18.6%，至16,041元。鴨脷洲深灣軒及北角和富中心分別跌14.7%12.3%，報16,221元及15,153元。

九龍區呎價跌幅超過10%的屋苑比例為25%，表現最曳為九龍灣淘大花園，年內下滑16%，至11,510元；紅磡海逸豪園及黃埔花園各跌14.4%12.4%。新界東方面，呎價跌幅超過10%的屋苑比例為13%，當中沙田河畔花園回落15.2%，至13,429元；同區帝堡城亦挫14.3%，至11,982元。

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主要大型屋苑呎價跌幅少於一成

主要大型屋苑呎價方面，除嘉湖山莊外，其餘跌幅均少於10%；鰂魚涌太古城挫6.6%，鴨脷洲海怡半島跌3%，荔枝角美孚新邨回落5.8%，藍田麗港城下滑5.6%，沙田第一城瀉8.7%，大圍名城跌6.5%，嘉湖山莊急挫12%，東涌映灣園降6.3%

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另外，豪宅方面，21CCL豪宅成分屋苑中，2023年有16個、即約76%屋苑呎價按年錄得下跌，港島及九龍呎價跌幅逾10%的屋苑比例分別高達50%33.3%，明顯高於該區大型屋苑。港島區如灣仔會展中心會景閣、薄扶林貝沙灣、跑馬地禮頓山呎價跌幅均達一成以上，跌幅介乎13.2%21.1%。九龍只有九龍站凱旋門及何文田半山壹號呎價跌超過一成；而九龍塘又一居、畢架山一號、九龍站擎天半島，呎價分別跌5.3%7.6%不等。

本次統計資料根據中原城市領先指數CCL的實用面積調整呎價以3周移動平均計算。138CCL成分屋苑包括117個大型屋苑及21個豪宅屋苑。

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