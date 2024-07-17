中原：3年內轉售私樓買賣登記宗數 創近9年新高 2021年購入蝕讓比例最高｜樓市數據

樓市持續疲弱，部分近年才入市的私樓業主，不惜蝕讓沽貨，宗數亦創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年第2季持貨3年或以下的二手私樓買賣登記錄329宗，佔同期二手私人住宅買賣比例3.1%。撤辣後，短年期持貨轉售明顯增多，宗數創2015年第3季後近9年新高，比例則為9年次高。當中，上手業主於2021至2022年購入逾九成半帳面蝕讓，平均帳面蝕讓幅度逾一成半；上手2024年購入一半帳面獲利，平均帳面獲利幅度約一成。

政府於2010年11月首次推出辣招SSD1前，持貨3年或以下的二手私樓買賣登記曾高見1萬宗以上，佔二手私人住宅買賣比例高達三成以上。2011至2012年比例稍為回落，但仍高於兩成，2012年10月及2013年2月政府再推SSD2、BSD及DSD，比例於2013年尾跌低於兩成。2015年2月金管局第7次收緊樓按，比例進一步下跌，2015第4季至2024年第1季共34個季度，維持不足3%。至於2024年2月底政府全面撤辣，第2季比例重上3%以上水平。

二手帳面平均蝕幅逾 17% 今年第2季持貨3年或以下的二手私樓買賣登記錄329宗，帳面蝕讓比例達88.1%，平均蝕讓幅度17.2%。當中，上手二手買入佔88.1%，一手買入只佔11.9%，上手一手買入蝕讓比例明顯較二手高，達92.3%，蝕讓幅度亦較高，達19%。 3 年前入市 蝕讓比例達 96% 按上手買入年份計，上手2021年購入蝕讓比例最高，達96.2%，平均蝕讓幅度亦最高18.6%；當中帳面蝕幅最大個案，為元朗蝶翠峰5期1座低層G室，於2021年12月以487萬元買入，並於2024年4月以300萬元售出，帳面蝕幅達38.4%。另外，上手2023年後購入帳面獲利比例回升，帳面賺幅最大個案，為元朗東輝閣低層F室，於2023年12月以237.5萬元買入，之後在2024年4月以288萬元沽出，貴面賺幅有21.3%。