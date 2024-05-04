中原：4月整體樓宇買賣錄近1萬宗 按月急升97% 創近3年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄9,880宗，總值839.35億元，較3月的5,013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。反映2月底政府全面撤辣後，樓市氣氛迅速升温，3月期間成交量大升，推動4月整體登記宗數創2021年7月9,957宗後的33個月、近3年新高，金額創2022年8月916.00億元後的20個月、逾1年半新高。
4月份整體住宅樓宇買賣登記錄8,551宗及774.56億元，較3月的3,971宗及300.62億元，分別大幅上升1.15倍及1.58倍。宗數創2012年10月8,714宗後的138個月、11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、近3年新高。
上月一手私宅成交金額創歷史新高
一手私人住宅方面，4月份錄3,619宗及442.9億元，較3月的1,488宗及137.1億元，分別上升1.43倍及2.23倍。撤辣後，發展商加快推售新盤，而且開價克制，吸引用家及投資者入市，銷情熾熱，刺激一手登記飆升至逾三千宗高水平。宗數創2006年9月3,924宗後的211個月(逾17年半)新高，金額則首度突破四百億元，超越2017年4月386.3億元高位，創1995年7月有記錄以來近29年的按月歷史新高。2024年首4個月一手私人住宅登記錄6,463宗，已達2023年全年10,682宗的六成，估計2024年全年一手買賣會擺脫2022年及2023年連續2年僅約一萬宗的十年低水平。
4月份登記宗數最高的新盤是將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，錄555宗及35.20億元。第二是九龍灣泰峯，錄339宗及23.01億元。第三是黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，錄333宗及61.30億元。
嘉湖山莊4月錄76宗二手交投佔最多
二手私人住宅方面，4月份錄4,604宗及339.2億元，較3月的2,290宗及157.8億元，分別上升1.01倍及1.15倍。撤辣後，買家恢復入市意欲，二手成交活躍。宗數創2021年7月5,088宗後的33個月(近3年)新高，金額創2023年3月361.0億元後的13個月(逾1年)新高。
大型屋苑方面，4月份嘉湖山莊錄76宗(共3.51億元)、美孚新村錄56宗(共4.10億元)、沙田第一城錄46宗(共2.24億元)及太古城錄41宗(共3.77億元)。