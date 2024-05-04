中原：4月整體樓宇買賣錄近1萬宗 按月急升97% 創近3年新高｜樓市數據

4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄9,880宗，總值839.35億元，較3月的5,013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年4月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄9,880宗，總值839.35億元，較3月的5,013宗及373.71億元，分別急升97.1%及1.25倍。反映2月底政府全面撤辣後，樓市氣氛迅速升温，3月期間成交量大升，推動4月整體登記宗數創2021年7月9,957宗後的33個月、近3年新高，金額創2022年8月916.00億元後的20個月、逾1年半新高。

4月份整體住宅樓宇買賣登記錄8,551宗及774.56億元，較3月的3,971宗及300.62億元，分別大幅上升1.15倍及1.58倍。宗數創2012年10月8,714宗後的138個月、11年半新高，而金額創2021年7月786.04億元後的33個月、近3年新高。