中原CCL九成屋苑「供平過租」 25個回報率逾4厘逐個數｜二手市況

港元拆息持續回落，與樓按相關的1個月拆息連跌6日，最新報1.56595厘，跌35.73點子，為2022年8月9日低位。以目前H按利率普遍H加1.3厘計，實際供樓息率由封頂息率3.5厘，大幅降至2.87厘，市民供樓負擔進一步減輕，對樓市起正面作用。

以500萬元貸款額還款期30年、按息2.87厘計算，業主每個月供款為20,732元，較以往以「封頂息」計22,453元，每個月慳息約1,721元。

黃埔新邨「收租贏晒」

去年9月美國開始減息，香港亦跟隨共減息0.625厘，近期按息進一步跌穿3厘，令「供平過租」的屋苑亦見增加。中原城市領先指數CCL共有143個成分屋苑，最新已有125個屋苑出現「供平過租」情況，佔比高達87%；當中25個屋苑的回報率更高於4厘。租金回報率是用來衡量房地產投資收益的重要指標，回報率計算方法亦很簡單，就是年租金收入佔樓價的百分比。回報率愈高，代表愈買得過，最少代表每月賺回來的租金，毋須倒貼利息。