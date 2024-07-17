中國經濟前景理想 利嘉閣料下半年豪宅看高一線｜樓價走勢

利嘉閣地產今日(17日)展望下半年豪宅市場走勢表示，撤辣後豪宅買賣登記量反彈力度較一般中小型住宅更甚，受惠內地經濟發展向好、本港吸引人才政策及減息增加資金尋找出路等，今年下半年豪宅以至超級豪宅有望看高一線。 利嘉閣地產董事胡栢榮表示，撤辣後豪宅買賣量跑贏中小型住宅，以銀碼2,000萬元或以上的豪宅買賣登記量統計，今年次季錄得1,229宗，較首季374宗激增2.29倍，更創下12個季度新高。而銀碼2,000萬元以下的中小型住宅，買賣登記量首季的8,455宗，增至次季的15,200宗，按季增幅僅80%遠不及豪宅物業。當中1億元或以上的超級豪宅由首季的24宗，增至次季的51宗，升幅高達1.13倍，創近4個季度以來最多。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，2,000萬元或以上豪宅買賣登記去年下半年起連跌兩季，至去年第四季錄得321宗的極低位，不過今年首季已見轉跌回升，受惠四大利好因素，今年下半年豪宅交投仍然樂觀。除了樓市全面撒辣帶來的良性效應外，港府著力引入的專才計劃，尤以高才通對豪宅市場的影響不容輕視。另外，新投資者入境計劃再次起動，已接獲346宗申請，117宗原則性獲批，富豪級投資者赴港，可帶動高端物業買賣。

此外，他續指，同時港府銳意吸引更多家族辦公室落戶，在家辦資產管理配置增大下，利好本地豪宅市場。今年下半年息口傾向下調，最快9月減息的呼聲漸高，將有利整體樓市發展，並料可配合內地資金仍然需要尋求出路的大方向，之前因為過去十多年被辣招鎖起的購買力及投資需求，將陸續被釋放，超級豪宅買賣及投資更不例外。