中山佳境康城在港推售三至四房 入場價156萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

「佳境康城」由港資企業策劃發展，規劃分5期發展，總建築面積逾130萬方米；一至三期已建成，入伙戶數超過4,300戶，社區生活配套成熟，設有約7,000方米的高端會所，設施包括健身室、瑜伽室及室內外泳池等。項目現主要推售三房至四房戶型，建築面積由約950至1,660方呎，入場價只需156萬餘人民幣起，即可享珠海及中山雙城都會圈的完善生活配套，以及便捷往返香港的優勢。
「佳境康城」酒店式大堂高達7米，單位室內層高更高達3.15米，屬於豪宅標準級數。交樓材質更採用不少國際知名品牌，包括大金空調、西門子廚電、德國GROHE及Villeroy & Boch浴室潔具、飛利浦淨水器、松下廚房涼霸等。項目社區生活配套成熟，商業步行街商戶種類齊全，麥當勞、生活超市及正豐魚等多間食肆經已開業，全面滿足住戶日常餐飲及生活所需，屋苑距離珠海華發商都、山姆超市及優越城(Aeon)等大型購物中心只需約5-8分鐘車程，住戶可輕鬆享受珠中兩地的完善商業配套，生活更添便利。
坦洲鎮位於中山市南端，地形嵌入珠海，與珠海市香洲區（主城區）僅一河之隔，加上樓價較香洲區便宜近一半，形成了「工作在珠海，生活在坦洲」的雙城生活模式。目前每天由中山坦洲鎮往珠海市的通勤人員估計達10萬人以上，高峰時段可能接近甚至超過20萬人次。此外，從坦州到港珠澳大橋珠海口岸僅約20分鐘車程，盡享大灣區「一小時生活圈」的優勢，成為港人北上置業的熱門選擇。
近年坦洲鎮靠近珠海一帶新建住宅樓盤用料及設施更不斷升級，社區規模日益擴大，部分屋苑更設有大型商場，逐漸形成中產優質生活區，當中以「佳境康城」最為矚目，作為區內知名的大型社區，與珠海香州區相距不足300米，位置優越，前往港珠澳大橋珠海口岸車程僅約20分鐘。坦洲大道於今年7月正式通車，進一步完善珠中兩地的交通及聯繫，除每天8班香港永東跨境巴士往返荃灣、尖沙咀、觀塘外，更設有港澳穿梭巴士接駁拱北及港珠澳大橋珠海口岸，加上珠中便捷公交（996、986 公交、拱北 B 線），輕鬆往返珠海、澳門及香港三地，享受大灣區一小時生活圈的便利。