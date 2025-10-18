中山佳境康城在港推售三至四房 入場價156萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

「佳境康城」由港資企業策劃發展，規劃分5期發展，總建築面積逾130萬方米；一至三期已建成，入伙戶數超過4,300戶，社區生活配套成熟，設有約7,000方米的高端會所，設施包括健身室、瑜伽室及室內外泳池等。項目現主要推售三房至四房戶型，建築面積由約950至1,660方呎，入場價只需156萬餘人民幣起，即可享珠海及中山雙城都會圈的完善生活配套，以及便捷往返香港的優勢。

「佳境康城」酒店式大堂高達7米，單位室內層高更高達3.15米，屬於豪宅標準級數。交樓材質更採用不少國際知名品牌，包括大金空調、西門子廚電、德國GROHE及Villeroy & Boch浴室潔具、飛利浦淨水器、松下廚房涼霸等。項目社區生活配套成熟，商業步行街商戶種類齊全，麥當勞、生活超市及正豐魚等多間食肆經已開業，全面滿足住戶日常餐飲及生活所需，屋苑距離珠海華發商都、山姆超市及優越城(Aeon)等大型購物中心只需約5-8分鐘車程，住戶可輕鬆享受珠中兩地的完善商業配套，生活更添便利。