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地產
2023-03-14 07:30:00

中山大熱樓盤配套完善 35分鐘速達口岸 遠洋繁花里項目品牌展廳正式啟用

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珠海房幫幫代表李煜、遠洋集團代表黃賜平、香港房幫幫代表蔡裕豪三方見證遠洋集團中山項目品牌展廳正式啟用。

珠海房幫幫代表李煜、遠洋集團代表黃賜平、香港房幫幫代表蔡裕豪三方見證遠洋集團中山項目品牌展廳正式啟用。

港人北上置業越趨普遍，大灣區城市中以中山為近期大熱門，自年初樓市勢頭已相當強勁。其中位於中山南、珠海北的遠洋繁花里，為區域內唯一開通港珠澳大橋口岸直通車的樓盤，只需35分鐘便能速達口岸；持有地區優勢，加上樓價、生活指數較珠海低，環境舒適，配套完善，截止目前已有逾千戶香港業主成功置業，一直穩居區域銷冠。

地產代理商房幫幫指，遠洋繁花里於今年2月開通港珠澳大橋口岸直通車，為區域內唯一開通直通車的樓盤，因此十分受港人歡迎。

地產代理商房幫幫指，遠洋繁花里於今年2月開通港珠澳大橋口岸直通車，為區域內唯一開通直通車的樓盤，因此十分受港人歡迎。

有見中港全面通關後北上置業查詢持續增加，遠洋集團聯同地產代理商房幫幫新設「遠洋集團中山項目品牌展廳」，並於上周五正式啟用。房幫幫將定期在香港舉辦展銷會及繁花里考察團，方便香港客戶查詢、親身前往中山實地考察繁花里項目、協助一併辦妥按揭、合約、匯款等繁複手續。

物超所值全配套公園大城 高端生活品質享受

遠洋繁花里-江巒主打850至1,280呎的精裝江景準現樓，總價低至60多萬起。當中4房2廳2衛的建築面積約1,248平方呎，南北通透，布局實用，寬敞明亮，望園林景，尤其適合度假或三代同堂居住。不能不提的是，遠洋繁花里為區域內唯一開通港珠澳大橋口岸直通車的樓盤，短短35分鐘便能直達口岸，輕鬆往返兩地。

乘搭遠洋繁花里專綫直通車，短短35分鐘便能直達口岸。

乘搭遠洋繁花里專綫直通車，短短35分鐘便能直達口岸。

配套同樣非常完善，項目自帶12班制幼稚園及九年制中小學，打造家門口一站式教育配套。而休憩方面，遠洋繁花里相當重視住戶的生活品質。首先設有約14萬平方米的高密度實景健康園林及人性化全齡段休閒配套設施，兼具觀賞性及互動性；還自帶約1.5萬平方米的商業中心、約3,000平方米的兒童主題公園及約6,000平方米的文化中心，吃喝玩樂一應俱全，務必成為灣區休閒娛樂新地標。

遠洋集團央企實力保障  年尾收樓更安心

北上置業最怕買中「爛尾樓」，因此必須選擇信譽良好的發展商及地產代理。而遠洋繁花里正能免卻此隱憂，其發展商為遠洋集團，擁有穩健經營能力及央企實力保障；在售的江巒單位亦皆為現樓或準現樓，將於2023年末交收，此兩點無疑能為有意置業人士打下「強心針」。

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓904室

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