中山大熱樓盤配套完善 35分鐘速達口岸 遠洋繁花里項目品牌展廳正式啟用

港人北上置業越趨普遍，大灣區城市中以中山為近期大熱門，自年初樓市勢頭已相當強勁。其中位於中山南、珠海北的遠洋繁花里，為區域內唯一開通港珠澳大橋口岸直通車的樓盤，只需35分鐘便能速達口岸；持有地區優勢，加上樓價、生活指數較珠海低，環境舒適，配套完善，截止目前已有逾千戶香港業主成功置業，一直穩居區域銷冠。

遠洋繁花里-江巒主打850至1,280呎的精裝江景準現樓，總價低至60多萬起。當中4房2廳2衛的建築面積約1,248平方呎，南北通透，布局實用，寬敞明亮，望園林景，尤其適合度假或三代同堂居住。不能不提的是，遠洋繁花里為區域內唯一開通港珠澳大橋口岸直通車的樓盤，短短35分鐘便能直達口岸，輕鬆往返兩地。

有見中港全面通關後北上置業查詢持續增加，遠洋集團聯同地產代理商房幫幫新設「遠洋集團中山項目品牌展廳」，並於上周五正式啟用。房幫幫將定期在香港舉辦展銷會及繁花里考察團，方便香港客戶查詢、親身前往中山實地考察繁花里項目、協助一併辦妥按揭、合約、匯款等繁複手續。

配套同樣非常完善，項目自帶12班制幼稚園及九年制中小學，打造家門口一站式教育配套。而休憩方面，遠洋繁花里相當重視住戶的生活品質。首先設有約14萬平方米的高密度實景健康園林及人性化全齡段休閒配套設施，兼具觀賞性及互動性；還自帶約1.5萬平方米的商業中心、約3,000平方米的兒童主題公園及約6,000平方米的文化中心，吃喝玩樂一應俱全，務必成為灣區休閒娛樂新地標。

遠洋集團央企實力保障 年尾收樓更安心

北上置業最怕買中「爛尾樓」，因此必須選擇信譽良好的發展商及地產代理。而遠洋繁花里正能免卻此隱憂，其發展商為遠洋集團，擁有穩健經營能力及央企實力保障；在售的江巒單位亦皆為現樓或準現樓，將於2023年末交收，此兩點無疑能為有意置業人士打下「強心針」。

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓904室