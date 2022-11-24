中環商廈｜仲量聯行獲恒地委任為The Henderson首席租務代理

The Henderson的展示廳設於國際金融中心二期，現已開放予貴賓預約參觀，預計項目將繼續獲得市場關注；The Henderson最近亦推出 網站 以發布更多項目詳情。

該兩宗主要租賃包括全球藝術品及奢侈品拍賣行佳士得，將租用The Henderson約5萬方呎樓面；而國際投資公司凱雷集團亦將香港的亞太區總部遷至The Henderson。

The Henderson 勢將成為「地標中的地標」

恒地集團租務部高級副總經理李敬恩表示，集團致力為租戶打造世界級設施及制定專屬租賃方案。The Henderson糅合先進、創新與可持續理念，將成為一座符合未來營商環境的辦公室，為租戶提供智能化及可持續的優質工作環境，相信項目將深受與集團志同道合的企業青睞。The Henderson將會是香港乃至國際間矚目的商業發展項目，勢將成為「地標中的地標」。

恒地透過設計綜合解決方案和創新租戶設施的應用，為The Henderson注入多項元素–身心健康、無間可靠、環保綠化、智能優化和貼心服務，樹立了寫字樓發展的新標準。大樓採用特製玻璃幕牆，不但能抵禦極端天氣，更可阻隔紫外線，並隔絕多餘熱力，有助提高能源效益和減少碳足印。電梯內的消毒設備既可以保障乘客健康，又可防範潛在的疾病威脅。此外，當用戶進入The Henderson時，大樓管理系統可透過應用程式銜接其流動裝置/智能電話，自動安排升降機讓客人進入所屬樓層或大廈主要設施，享受順暢無阻的體驗。

仲量聯行香港及澳門董事總經理Alex Barnes(鮑雅歷)稱，很高興能成為首席租務代理， The Henderson從內到外的設計和建造均注重身心健康及可持續性。項目提供一個與眾不同的工作環境，更是一幢氣候友好的綠色建築，正是現時不少優先考慮可持續性和健康的租戶需求殷切的商廈，相信項目將成為全球甲級寫字樓的新標準。

仲量聯行香港商業部業主代表業務主管嚴威程指，不少租戶正趁機物色優質寫字樓，提升他們的辦公空間，相信The Henderson此類優質甲級寫字樓將愈來愈受到佳士得及凱雷集團等類型的國際大型企業歡迎。