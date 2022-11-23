中環商廈｜恒地The Henderson獲WiredScore及SmartScore「雙鉑金」智能設計認證

恒地指，The Henderson是本港首批獲得雙重認證的商業項目，印證集團在提供數碼網絡和邁向智能建築指標的努力。項目不論在設計或配備皆以「為租戶在核心商業樞紐提供最佳的工作環境」為目標。值得一提，倫敦碎片大廈(The Shard)和紐約帝國大廈(the Empire State Building)等建築，亦獲得同樣的鉑金認證，足見集團成功推動可持續發展及創新。

恒基地產(012)宣布，其位於中環美利道的旗艦商業項目The Henderson榮獲WiredScore及SmartScore「雙鉑金」智能設計認證，充分展現項目在數碼通訊和物業智能技術上的卓越成就。

即將推出租戶體驗分析平台

WiredScore根據其認證系統，包括韌性、租戶體驗、機動性、供應商和前瞻性，為世界各地的建築項目進行評級，而The Henderson因採用名氣通電訊(TGT)的煤氣管道光纖技術(Glass-in-Gas)、高速環形連接主桿和獨特的三重引入設計等先進通訊科技，成功獲得最高鉑金認證。此外，SmartScore認證系統主要看中本項目的物業智能技術和以人為本的設計，故獲得其最高級別的認可。

集團冀以世界一流的設施為租戶締造舒適的環境，而The Henderson的智能設計正彰顯這信念，包括即將推出的租戶體驗分析平台(ITEAP, Integrated Tenant Experience Analytic Platform)，於整座大樓收集數據，為物業管理部門和租戶提供實時資料，協助租戶擬定最佳策略之餘，亦從而提供量身定制的服務。另ITEAP也可以讓各商業租戶有效地追蹤、評估其ESG表現，掌握全面且實時的情況。

集團租務部高級副總經理李敬恩表示，很高興The Henderson榮獲WiredScore和SmartScore的鉑金級認證，再次確立集團在智能建築設計方面的領先地位，奠定現代項目發展的新里程。此外，集團在香港推出業界首個由業主、租戶及其員工共同參與的ESG合作夥伴計劃，展現集團為重塑業界發展格局所做的決心。