中環尚至醫療大樓連租約出售 意向價11億｜商廈市況

物業的地庫至3樓為商舖用途，每層建築面積約2,960至3,396方呎；5樓至19樓則為辦公室用途，每層建築面積約2,140至2,543方呎。整幢大廈外牆採用玻璃幕牆設計，氣派十足，並具備高樓底和高承重能力，為各類型租客提供優越的空間規格。

物業位於中環最頂級商業地段，鄰近恒生銀行總行、皇后大道中100號及中環中心等中環指標商業大廈，商業氣氛濃厚。步行數分鐘直達中環及香港港鐵站，交通便利。

第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，物業的意向價為11億元，現時每月總租金收入約368萬元。此物業由兩大實力租客承租，包括銀行及醫療機構，100%全租出，收租非常穩健。值得一提的是，物業於2018年進行大型翻新工程，耗資近億元，裝潢新簇，設施現代化，對投資者或用家而言，無疑是一個極具吸引力的黃金機會。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，核心中環全幢商業大廈多由本地老牌家族或上市公司長線持有，鮮有出售。是次物業提供上佳機會讓企業進駐中環，提升形象及知名度。料將吸引大量本地家族，內地企業及跨國公司的垂青。