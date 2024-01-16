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地產
2024-01-16 13:07:17

中環核心圈商廈放售！香港鑽石會大廈低層全層意向價9000萬（多圖）｜商廈市況

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中環核心圈商廈放售！香港鑽石會大廈低層全層意向價9000萬（多圖）｜商廈市況

中環都爹利街8-10號香港鑽石會大廈 1樓全層，按現狀交吉出售。

世邦魏理仕表示，中環都爹利街8至10號香港鑽石會大廈1樓全層，按現狀交吉放售，全層面積約3,600方呎，目前由珠寶品牌APM Monaco或相關人士持有自用，意向價約9000萬元，呎價約2.5萬元，細面積全層單位方便中小型企業及家族辦公室作總部使用。

香港鑽石會大廈位於都爹利街，於1981年落成，與雪廠街連接之處有一條花崗石樓梯與4枝煤氣燈，為全香港僅餘的煤氣街燈，被列為香港法定古蹟。電梯大堂以白色爲主調，設有2部載客升降機，另外設1部載貨升降機，有效分散人流。

該物業與中環港鐵站一街之隔，步行約3分鐘可達。物業亦毗鄰置地廣場、皇后大道中9號及歷山大廈等區內甲級商廈，日常消閒購物選擇齊全，亦可經由置地廣場行人天橋到達香港站及國際金融中心一帶。

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大廈上一低層成交價1.25億

中環核心商業區內商廈一向供應稀少，全層單位更為少有。大廈對上一宗成交要追溯至2021年，成交單位屬4樓全層，單位面積4,137方呎，成交價1.25億元，呎價約30,215元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，香港鑽石會大廈一向深受用家歡迎，特別是跨國企業及機構，如香港美國商會在2020年購入22樓自用，而香港特約秘書公會等專業機構亦駐足已久，用戶種類多元化。

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