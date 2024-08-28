中環永安集團大廈高層大樓面單位 折讓近兩成推售 意向價1.23億｜商廈市況

中環核心區商廈叫價回落至吸引水平，因而屢受投資者關注，早前美國銀行中心及皇后大道中9號先後錄得多宗全層易手個案，帶動中區甲廈投資氣氛，有業主趁勢委託中原(工商舖)全權獨家代理負責中環永安集團大廈高層大樓面單位放售事宜，其意向價約1.23億元，平均呎價僅約2.09萬元，將以現狀及交吉形式出售。 原以 1.47 億放售 平均呎價約 2.5 萬 中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，位於中環德輔道中71號永安集團大廈為區內指標甲廈，是次放售物業位於28樓3至7室，面積約5,912方呎，為該廈罕有交吉大位，意向價約1.23億元，平均呎價約2.09萬元。業主原以1.47億元在市場放售，平均呎價約2.5萬元，至近日決定再調整叫價冀吸引更多有興趣買家，較之前叫價減約16%。

馮潔玲指出，永安集團大廈樓高31層，大廈地下及地庫為商舖，1至30樓為寫字樓用途。其地理位置優越，大廈面向干諾道中，為中環主要傳統商業地段。項目地下大堂曾作翻新，設有11部載客升降機及1部載貨升降機。單位設有中央冷氣，物業間格四正，加上實用率高，向來受用家歡迎，且多以律師行及證券行為主。是次放售單位擁有極闊正𨋢門面，間隔實用且附即用裝修，享高層海景，更已設置來去水，相當適合醫療等專業服務型行業經營。 馮潔玲稱，永安集團大廈位處中環心臟，毗鄰甲級商業大廈及銀行總部，位處優越，區內商業活動頻繁，適合各類型商業用途。此外，大廈比鄰為通往交易廣場及國際金融中心的行人天橋，步行至中環或香港站，只需大約5分鐘，門口亦有巴士及電車站。信步約3分鐘即可到達中環街市，而5至10分鐘亦可抵達大館、蘭桂坊及國際金融中心商場等景點。