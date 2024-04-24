中環美銀中心全層銀主盤2.5億沽 6年貶值64% 呎價創14年新低｜甲廈市況

寫字樓市況持續低迷，傳統甲廈中環美國銀行中心一個全層寫字樓銀主盤，於市場放盤超過一年半，近日市傳以2.5億元沽出，每呎售價僅約1.8萬元，創該廈近14年呎價新低，而成交價亦較6年前原業主買入價，大幅貶值約64%。

據市場消息指，上述美國銀行中心銀主盤為23樓全層及連3個車位，物業建築面積13,880方呎，於2022年10月淪為銀主盤後，以意向價5億元交吉形式放盤，意向呎價約3.6萬元，惟一直未獲買家承接。之後於2023年10月，該物業市傳獲內地買家以3.38億元承接，較最初放盤叫價累減達1.62億元，減幅32.4%。不過，有指該宗交易最終未有成事，物業之後重回銀主手上，最新市傳以2.5億元沽出，成交呎價僅約18,012元。