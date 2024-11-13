中環黃金地段「千年契」商廈頂層連天台特色戶放售 意向價1350萬｜商廈市況

港島傳統商業區全層商廈需求大，可塑性高，復甦力強，屢受投資者關注，尤其是冠絕全港的「999年無敵契」更為罕有，一直以來備受投資者及用家的青睞。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理，放售中環亞洲大廈(AIE Building)頂層全層連天台物業，該物業當中賣點為全港最長年期的999年地契，物業現時意向價僅約1,350萬元，較高峰期成交價折讓約23%。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事郭紅梅表示，該物業位於中環干諾道中33號15樓全層，面積約893方呎，連入則開揚天台房約500方呎，項目將以交吉出售，意向價約1,350萬元，折合呎價約15,117元。該物業擁有最長年期的999年地契，又被坊間稱作「千年地契」。單位面對交易廣場，享開揚海景，旺中帶靜。大廈樓高16層，當中包括15層辦公樓層及1層零售樓層，設2部載客升降機，為用家提供極致的便利。交通方面，物業毗鄰香港站及中環站，四通八達，適合自用及開辦家族辦公室等用途。
郭紅梅指出，中環作為香港商業中心地段，區內物業需求持續強勁，商廈租務交投亦見活躍，用家積極入市，亞洲大廈過去年間錄得至少6宗全層租務成交記錄，呎租則約40至50元。其中今年8月新近錄得一宗全層租務成交，月租金高見4.5萬元，折合呎租約50元，依此計算，今次放售的物業回報率可逾4%。
該廈過去10年間共錄3宗買賣
郭紅梅續指，由於地利優越，加上亞洲大廈全層單位私隱度高，故一直多獲買家購入自用及長線投資，放售盤源緊絀。資料顯示，過去10年間該廈共錄得3宗買賣成交，當中成交價最高的為7樓全層，於2015年以約1,750萬元易手，折合呎價約19,596元，與目前意向價相比，折讓幅度約23%，足見業主是次放售誠意十足。
郭紅梅認為，中環區屬傳統商業區，是次放售單位屬中區罕有頂層及連天台的商廈全層樓面，加上業主叫價克制，適合投資及自用，加上地段優越及最長999地契年期，極具長遠升值潛力，預料會吸引不少有意擴展業務的企業及投資者垂青。