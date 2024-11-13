中環黃金地段「千年契」商廈頂層連天台特色戶放售 意向價1350萬｜商廈市況

港島傳統商業區全層商廈需求大，可塑性高，復甦力強，屢受投資者關注，尤其是冠絕全港的「999年無敵契」更為罕有，一直以來備受投資者及用家的青睞。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理，放售中環亞洲大廈(AIE Building)頂層全層連天台物業，該物業當中賣點為全港最長年期的999年地契，物業現時意向價僅約1,350萬元，較高峰期成交價折讓約23%。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事郭紅梅表示，該物業位於中環干諾道中33號15樓全層，面積約893方呎，連入則開揚天台房約500方呎，項目將以交吉出售，意向價約1,350萬元，折合呎價約15,117元。該物業擁有最長年期的999年地契，又被坊間稱作「千年地契」。單位面對交易廣場，享開揚海景，旺中帶靜。大廈樓高16層，當中包括15層辦公樓層及1層零售樓層，設2部載客升降機，為用家提供極致的便利。交通方面，物業毗鄰香港站及中環站，四通八達，適合自用及開辦家族辦公室等用途。