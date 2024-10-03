中銀推定息按揭　中原按揭王美鳳：預先享減息效果 加強買家入市信心

中銀香港今日(3日)推出全新定息按揭計劃，中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按計劃，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，有關全新定息按揭為市場買家及按揭用家增添更多低息定按選擇，有利用家先享減息效果及管理供款預算，加上在本港減息周期啟動後市場氣氛逐步回暖、多個新盤起動銷售銷情理想，金融市場亦報捷，多個利好因素相信有助加強買家入市信心。
王美鳳指出，是次銀行推出全新定按共有四個定息期選擇，分別為鎖定二年3.35%、鎖定三年3.25%、鎖定4年3.2%或鎖定五年3.15%定息按揭；現時市場按息主要為3.875%，借款人若選擇此定按計劃可於現階段及往後二年至五年便鎖定享有低於現時按息，按息即時較現時降低0.525厘至0.725厘，30年期計月供現時可減少6.3%至8.6%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。
有關定按計劃設有更多選擇定息期，不同定息期的按息相差0.05厘至0.1厘，每100萬按揭額月供相差約27元或55元，月供差幅約0.63%至1.25%，罰息期在定息期滿後完結，申請人可評估自身情況及需要去選擇定息期。
新定按結合低息及定息保障期 料使用率上升
王美鳳指出，銀行推出新定按相信可為銀行及客戶造就雙嬴效果；對於借款人方面，儘管本港踏入減息周期，預期減息步伐溫和，未來拆息雖回落但仍較長時間令H按需以P為基準之封頂息率計算，而基於P在對上加息周期加幅僅0.875厘遂是次減息周期下降幅度有限，預料明年市場按息進一步回落後或仍處於3厘附近水平，
而對於銀行方面，推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力有利吸納較長線選用二年至五年定息期按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。