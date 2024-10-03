中銀推定息按揭　中原按揭王美鳳：預先享減息效果 加強買家入市信心

中銀香港今日(3日)推出全新定息按揭計劃，中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按計劃，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，有關全新定息按揭為市場買家及按揭用家增添更多低息定按選擇，有利用家先享減息效果及管理供款預算，加上在本港減息周期啟動後市場氣氛逐步回暖、多個新盤起動銷售銷情理想，金融市場亦報捷，多個利好因素相信有助加強買家入市信心。

王美鳳指出，是次銀行推出全新定按共有四個定息期選擇，分別為鎖定二年3.35%、鎖定三年3.25%、鎖定4年3.2%或鎖定五年3.15%定息按揭；現時市場按息主要為3.875%，借款人若選擇此定按計劃可於現階段及往後二年至五年便鎖定享有低於現時按息，按息即時較現時降低0.525厘至0.725厘，30年期計月供現時可減少6.3%至8.6%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。