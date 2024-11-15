主打兩房佔近七成 滙都II 上載樓書涉402伙 面積297呎起

本港銀行再度減息後，新盤交投氣氛向好，發展商推盤步伐積極。泛海集團(129)元朗洪水橋新盤「滙都」第2期「滙都II」昨上載售樓說明書，提供402伙，實用面積由297至535方呎，涵蓋一房至三房，當中近七成屬兩房單位，預計入伙日期為明年6月底，預計短期內登場。
泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025伙，其中第1期「滙都I」迄今沽出404伙，包括最新售出3座5樓B03室兩房，實用面積433方呎，以439.68萬元成交，呎價10,154元。有見市場需求殷切，故公布「滙都II」樓書，部署短期內推出。
泛海國際營業及市務部市務經理邱英發稱，「滙都II」兩房設276伙，面積約395至461方呎；一房涉104伙，面積約297至348方呎；三房佔22伙，面積約454至535方呎。
據樓書顯示，全盤面積最細單位為第6座地下B01室一房，實用面積297方呎，連74方呎花園；面積最大單位為第6座1至12樓A03室三房，實用面積535方呎，當中1樓連13方呎平台。今期不設住宅停車位。
天瀧下周一推15伙招標發售
恒基地產(012)等六大發展商合作的啟德「天瀧」昨上載全新銷售安排，推出15伙於下周一(18日)起招標發售，全屬臨海的標準單位，分布於第3及7座，包括10伙三房及5伙四房，實用面積1,002至1,173方呎。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，該盤自上月19日起以現樓推售後沽出41伙，套現逾15.8億元。
101 KINGS ROAD夥中原推按揭優惠
宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」昨上載首份銷售安排，於下周一起招標出售10伙三房，實用面積549至838方呎，招標期至今年12月31日。
中原地產及中原按揭特別為該盤買家推出置業按揭優惠，全期按息H加1.3厘，封頂息率P減2厘(P為5.625厘)，實際按息3.625厘，設有現金回贈高達貸款額0.8%；另客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.625厘。