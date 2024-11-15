主打兩房佔近七成 滙都II 上載樓書涉402伙 面積297呎起

本港銀行再度減息後，新盤交投氣氛向好，發展商推盤步伐積極。泛海集團(129)元朗洪水橋新盤「滙都」第2期「滙都II」昨上載售樓說明書，提供402伙，實用面積由297至535方呎，涵蓋一房至三房，當中近七成屬兩房單位，預計入伙日期為明年6月底，預計短期內登場。

泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025伙，其中第1期「滙都I」迄今沽出404伙，包括最新售出3座5樓B03室兩房，實用面積433方呎，以439.68萬元成交，呎價10,154元。有見市場需求殷切，故公布「滙都II」樓書，部署短期內推出。

泛海國際營業及市務部市務經理邱英發稱，「滙都II」兩房設276伙，面積約395至461方呎；一房涉104伙，面積約297至348方呎；三房佔22伙，面積約454至535方呎。

據樓書顯示，全盤面積最細單位為第6座地下B01室一房，實用面積297方呎，連74方呎花園；面積最大單位為第6座1至12樓A03室三房，實用面積535方呎，當中1樓連13方呎平台。今期不設住宅停車位。

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